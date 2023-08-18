《黑社會》龍根哥余袁穩逝世　曾演《破壞之王》任鷹爪門掌門

有「神仙」之稱的著名武術指導余穩（又名︰余袁穩），今日（18/8）經資深文化人彭志銘先生證實，於昨晚（17/8）逝世，享年80多歲。余穩淡出影壇多年，近年較多人記得的演出，是在杜琪峯執導的《黑社會》（2005）及《黑社會以和為貴》（2006）飾演「龍根哥」，以及在周星馳電影《破壞之王》（1994）中飾演鷹爪門掌門人。



余穩的動作設計在行內聞名。（《爛頭何》影片截圖）

龍根哥在《黑社會》的演出雖然不多，但戲份好搶，一句「跳快啲！再快啲！」印象深刻。（《黑社會》影片截圖）

余穩是劉湛的徒弟，即是劉家良師傅的師兄弟，12歲開始跟劉湛學少林洪拳。60年代劉家良稱霸功夫片界，連帶神仙跟隨入行擔任武師。他跟劉家良關係亦敵亦友，有指在1975年，劉家良首部執導電影《神打》，同時間神仙跑到另一間電影公司協利製作的《猴形扣手》擔任武指，臨上畫更同劉家良說：「我部戲會打到你部《神打》。」

余穩也有演《破壞之王》，飾演鷹爪門掌門人。（《破壞之王》影片截圖）

結果《猴形扣手》票房真的比《神打》多收十幾萬，於是劉家良禁絕他再向外發展，要留在劉家班當助手，其代表作有《瘋猴》、《長輩》、《爛頭何》等。後來功夫電影式微，神仙有轉投電視台工作，繼而認識了杜琪峯。

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2005年，更拍下《黑社會》系列，飾演老叔父龍根哥，被梁家輝飾演的大D哥，為選中做辦事人，用錢拉攏對方投自己一票。戲中龍根哥好色成性，一幕叫Jimmy仔（古天樂 飾）為他安排豐胸囡囡在面前跳動，成為其中難忘一幕。

在《破壞之王》中也一展身手。（《破壞之王》影片截圖）

此外，余穩在電影《破壞之王》（1994）都有客串一幕，講到林國彬飾演的斷水流大師兄在擂台上不服輸發難，身為武術界前輩，余穩跟幾位掌門一齊上台，想合力制服大師兄，可惜後被打倒。