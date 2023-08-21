熊黛林演內地網絡電影施暴場面勁震撼　鄭浩南一個救返成套戲？

由熊黛林、鄭浩南、陳保元及彭懷安（Eddie）主演的內地網絡電影《羔羊遊戲》近日上映，講述熊黛林為報殺夫之仇，跟陳保元一伙人開戰，其中一幕被Eddie施暴的戲碼相當震撼，但仍不足以彌補劇情及製作上的不足，就算有鄭浩南神級演出，仍逃不出被內地觀眾痛罵「垃圾」。

擅長演反派的Eddie，今次向熊黛林下毒手。（劇照）

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《羔羊遊戲》以1996年前的香港作背景，女主雪麗在自己的婚禮現場遭遇劫匪挾持，並目睹丈夫死于匪徒槍下。無法走出陰霾的她現於一家射箭館任職。颱風之夜，她意外滯留樓內，目擊同一幫匪徒在大廈內殺人，她也不慎暴露了自己的蹤跡，在驚惶不安的逃亡過程中，她意外遇到了同為滯留者的盲眼老人南哥，兩人一邊抵抗匪徒的無情追殺，一邊設法逃離這棟噩夢般的大廈。然而窮凶極惡的匪徒竟要殺人滅口，雪麗與南哥在信號中斷、出口全部被封的大樓內，苦苦找尋著活下去的辦法……

鄭浩南真係好有型！（電影截圖）

戲中Eddie是一名極度淫邪的悍匪，對熊黛林及另一名女角施暴，畫面相當震撼，而熊黛林亦展露了其出眾身材，引起觀眾注意。不過，依然有不少網民痛批劇情離譜，難以相信如熊黛林般的弱質女流能解決三個大男人。而全片唯一可取要數鄭浩南的演出，飾演一名盲人的他，與熊黛林聯手對抗敵人，最後更壯烈犧牲，相當有型。