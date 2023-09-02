闔家辣2｜原班人馬開續集打麻雀　古天樂加盟重現《嚦咕嚦咕》

由吳君如監製及主演，鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）主演的電影《闔家辣》，原定是2022年的賀歲片，但受疫情影響，改為戲院重開，8月份才上畫同大家拜年。結果在一片報復式消費帶動下，票房創下3270萬港元驕人成績。



電影收得，身為監製的君如當然想加碼開續集，《香港01》收到可靠消息，指續集劇本已經完成並開始籌備，只等Edan完成演唱會後就立即埋班開始前期工作，將於10月正式開拍。而今次卡士仲會加碼，上集客串的古天樂將會正式參演，電影仲會用打麻雀為題材。10月開拍，又講打麻雀，睇嚟君如正想向龍年賀歲檔進發。



這個一家三口，現實中都成為好友，各自開個唱都分別有去支持。(《闔家辣》劇照)

《闔家辣》票房大破3000萬

2022年7月22日上畫的《闔家辣》，成為全年5部票房超過3000萬的電影其中一員，其餘為《明日戰記》、《飯戲攻心》、《阿媽有咗第二個》及《正義迴廊》。成績亮眼當然想加碼，早前Edan開個人演唱會，便找來「老竇」鄭中基同「姑媽」吳君如上台做嘉賓，一家人開開心心唱《萬水千山總是情》，而君如更穿上《闔家辣》中，跳健康舞的戲服登場，引發大家共鳴。

呂爵安個人演唱會，就邀請到鄭中基與吳君如登場。（資料相片）

+ 5

《闔家辣》班底有兩位未能參與

當時在台上，三位未有公布開拍續集的消息，但其實一切已準備就緒，10月會正式開拍，暫未決定會否用《關家辣》這個名，但一家四口吳君如、鄭中基、梁詠琪及呂爵安將會齊齊正正歸隊，不過女朋友仔袁澧林就未有定案。至於導演方面，會由上集編劇鄒凱光親自操刀，導演鄭晉軒（Coba）就未能參與。

在戲中跟Edan演情侶的袁澧林，暫時未在續集名單上。（《闔家辣》影片截圖）

當日《闔家辣》上映優先場，已收破百萬票房，導演Coba都有出場謝票。（電影公司夫提供）

古天樂強勢加盟

消息未有透露故事內容，但就知道會以香港人最熱衷的麻雀做主題，其實在《闔家辣》慶功宴上，當時君如已經講如果開續集，想拍打麻雀，戲名就叫《闔家打麻雀》吳君如︰「打牌是個非常好的活動，有益身心，更可以防止老人癡呆，本人非常之喜歡打牌，要打多啲。」而當時君如仲話要拍，就一定會有神秘巨星現身。慶功宴上，古天樂已經已老闆身份出席，原來續集仲會參與演出，一講到古仔打麻雀，大家一定聯想到港產經典《嚦咕嚦咕新年財》（2002），睇嚟事隔21年，這部經典將有所延續。

《闔家辣》慶功宴上，主演的吳君如直言自己極鍾情打麻雀，而古天樂當時已有現身。（電影公司提供）