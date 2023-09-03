威尼斯影展｜梁朝偉攞獎爆喊「罪魁禍首」　細閱李安感人發言內容

影帝梁朝偉昨日（2日）獲《第八十屆威尼斯電影節》頒發金獅獎終身成就獎，大會請來跟偉仔合作過的《色，戒》導演李安負責頒獎，偉仔上台領獎時淚灑當場，場面感人。

除了因為得獎而激動，令偉仔罕有地在公開場合落淚的最大原因，其實是李安的頒獎致詞，一番感人肺腑的發言，不單令偉仔流淚，作為觀眾亦深受感動，以下為大家摘譯部份精彩內容。



李安的致詞令梁朝偉感動得淚灑當場。（Getty Images）

「電影世界大多記得梁朝偉在王家衛的醉人電影中演繹的為漫主角，但他們很少了解這位超級巨星扮演過的角色種類，從藝術電影到國際大片，無論是喜劇、動作片還是嚴肅的劇情片，他總能帶來迷人的表演，是亞洲觀眾最喜愛的演員之一」。一開始李安就向現場觀眾，以至世界各位影迷如此介紹梁朝偉，恰到好處的讚美。

「他獲獎無數，所有都是當之無愧的，因為任何電影都可以通過他的存在而得到提升。就以我個人經驗來說，梁朝偉是導演的夢想。他的眼睛裡有一些令人陶醉的東西，不僅僅是他的眼睛或眼神，還有通過它們而閃耀的靈魂。他一個眼神就表達比許多演員獨白更多的內容。那是一個可以引誘你造夢與想像的靈魂」。眾所周知，眼神是梁朝偉的最大殺傷力武器，透過李安的形容為他這份天賦更顯得完美。

李安透露拍攝《色，戒》過程中，梁朝偉給予他很大安慰。（劇照）

「有一天，我在拍攝《色，戒》時，因為一場感情戲而崩潰了。梁朝偉走到我面前，摸著我的肩膀，在我耳邊低聲說道：「導演，我們暴露肉體，你暴露了更多東西，你要照顧好自己」，我們總認為導演幫助演員，但有時正好相反，這樣確實給予我力量，當一個善良而真誠的人，體現了你隱藏的一部份時，令人懼怕又別具意義」。李安回憶梁朝偉用一句說話安撫了他的不安，證明這位偉大演員的心思有多細膩。

「他願意不斷分享這種脆弱性使他如此偉大。在我看來，他這樣做並不是為了領勞，他就像水一樣，不費吹灰之力填滿最深層的地方，並樂於助人，他不僅促進了導演的創造力，也促進了整個劇組的創造力。有一次我問他：『你為什麼不去休息呢？』，他說：『我想看看我能提供什麼幫助』，我告訴他：『別浪費精力，因為我需要你在鏡頭前大放異彩』，他說：『聊天或閒話浪費氣力，睇書會使我的眼睛失去光彩，睡眠很無聊，所以我寧願觀察別人，看看我能幫上什麼忙』」。李安亦提到有次偉仔主動協助攝影師Rodrigo Prieto去完成一組難度很高的鏡頭，令對方感動得熱淚盈眶，因為從來沒有演員考慮他的感受。

難得見到梁朝偉在鏡頭以外如此情緒激動。（Getty Images）

最後李安說：「當你如此才華洋溢並且擁有天然出眾的外型時，這是一份禮物。 但一次又一次地樂於分享並幫助他人，這就是一生的成就。成為一名偉大的演員需要熱愛自己的技藝，而成為一名明星則需要你為他人提供靈感，就像現代的皇室成員一樣。梁朝偉在這兩方面都做得非常出色，他激發了我們的想像力，我們通過他實現夢想，我希望我能向你們闡明並呈現這種精神，但我不能，因為它是無法言喻的」。

李安透過如此優美又充滿情感的一字一句去讚揚梁朝偉，難怪令偉仔在台上感動得留下男兒淚。