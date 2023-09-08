梁朝偉新戲演腦神經科學家　花八個月準備︰每日睇書4至6個鐘

梁朝偉獲《第八十屆威尼斯電影》頒發「終身成就金獅獎」，成為首位華裔演員獲得該最高榮譽，今日（8/9）凱旋回港在機場與傳媒見面分享喜悅。見面期間有透露自己將會接拍一部歐洲電影，由於在戲中要飾演腦神經科學家，故特意花8個月時間作角色準備，又請教不少香港各大學的腦科專家，豐富自己的演繹。



梁朝偉拎住金獅獎跟香港傳媒見面。（葉志明 攝）

重拾初心

梁朝偉既為康城影帝，今次又拎埋威尼斯終身成就金獅獎，記者問到下個目標會否是奧斯卡影帝？偉仔表示現在拍戲目標和心態不同了。「現在想法不同了，近年好似回到初出道時的拍戲初心，有段時間成日好想突破自己，點樣做好一點。我覺得現階段應該盡量去享受個旅程，如何跟這班人盡最大努力做好一件事，這才是最好玩的地方。」

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早前外媒透露偉仔下一部主演的為歐洲電影《Silent Friend》，該片由柏熊影展金熊獎得主、匈牙利女導演Ildiko Enyedi執導，偉仔將主演三個單元中的其中一個，飾演一位著名神經科學家，從香港獲邀德國講學。電影將於來年3月開拍，今次偉仔會預留8個月時間去準備角色。梁朝偉︰「以前會想如何突破，但其實你不用刻意去想，只要做好面前的工作，出來的效果自然就是好的效果。如果大家冇這個心，得你一個想做好，我不覺得會好。」至於片酬方面，他坦言不太在意，「開心最重要，同一班人開心緊要過畀好多錢我。」

偉仔強調現時工作最緊要享受與一班人合作的過程。（葉志明 攝）

多謝香港各大學腦科專家

至於點解會接拍歐洲電影，偉仔覺得亞洲電影無論中港台都拍過很多，荷里活亦都拍過，唯有歐洲片真係未拍過。「剛好有個導演為我度身訂造個角色，我看過她的作品，覺得是位優秀導演，點解不合作？隨後又通過幾次Zoom對話，感覺她是個好值得信任的人，好有修養亦好謙虛。」

現在偉仔每日會花4至6個小時閱讀有關腦科的書籍，為角色做好準備。（葉志明 攝）

偉仔續說今次角色會學術性一點，要演一個腦神經科學家。「早前已聯絡香港各所大學的腦神經專家，又要看一大堆書籍，因為角色講我是獲德國邀請去當地講學，基本知識你都需要有，所以點解今次會用8個月時間去準備角色，現在每日都會看書4至6個小時，有時看不明白都要向香港幾間大學的腦科專家請教。」