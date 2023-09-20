由MIRROR成員江𤒹生 （Anson Kong, AK）、白靈、太保及譚玉瑛主演的驚慄片《七月返歸》，上周四（14/9）正式上畫。電影由新晉導演謝家祺主理，屬於「mm2 新晉導演計劃」得主的首部執導長片。故事發生在一條屋邨，而AK所住的那一座，由於七樓接連發生怪異事，故被安排整層封鎖，結果靈異事件有增無減。



電影在舊式工廈取景，搭出仿真度極高的屋邨景。（《七月返歸》劇照）

舊式公屋添懸疑

在電影《七月返歸》入面，講到AK所住的屋邨，七樓因為發生問題而長年封閉，甚至鎖𨋢不准前往，但有一晚，AK竟然可以去到七樓出𨋢，而且仲見到一班小朋友在玩扮火車，場面嚇人。

戲中重現鬧鬼廣告場面。(《七月返歸》劇照)

看似戲劇性發現，但原來香港真係試過有條屋邨，因接連發生靈異事件，為求居民安心，房屋署安排將單位永久封閉，而這故事亦曾被麥浚龍（Juno），拍成電影《殭屍》（2013），用到其中一個情節。故事講到邨內一位道長，為將已故的冬叔（吳耀漢 飾）煉成殭屍，需要將至陰至寒，極重怨氣的靈體注入其體內，結果他睇中邨內一對猛鬼孖女，實行「借魂還屍」。現實中，香港都有一屋邨發生過一宗姊妹情殺案，案發後該單位更時刻有鬧鬼傳聞，多次轉換租客都捱不住，紛紛要求遷出，最終房署決定將單位永久封印變成電錶房，成為都市鬼話。

七月返歸｜重現92年鐵路鬧鬼廣告 驚現第七人拍攝小朋友逐一身故

戲中一班小朋友在七樓玩狐狸先生幾多點時，鬼怪即現身。(《七月返歸》劇照)

錢小豪入住該屋邨後，便怪事接連發生。（劇照）

好好先生發狂

在《殭屍》中，兩姊妹所住的單位是極陰凶宅，事源楊鳳（惠英紅 飾）的老公為家庭教師，一直替孖妹補習，一次向來好好先生的他獸性大發，要強姦妹妹，姊姊發現後以利剪刺斃老師，但因用力過度同時誤刺中自己，流血不止死亡。妹見狀悲痛不絕，於吊扇上吊自殺。而太太楊鳳回家後，被血腥場面嚇至失神，從此變得瘋瘋癲癲，行為失常。

麥浚龍對港產的殭屍片有份情意結，所以首部作品也以此為題材。（劇照）

煉屍過程需要童子血，戲中惠英紅的兒子便慘遭血祭。（劇照）

屋邨姊妹慘死成凶宅

有關於兩姊妹的屋邨鬼故事，其實真有其事，地點就在葵涌的荔景邨。早在1984年，荔景邨發生一宗涉及2死1傷的情殺案，當時22歲的葉姓離職警員，與中學同學梁雪詩感情要好，更進一步發展為情侶，但後來感情有異而宣告分手收場。案發當日，男方疑不堪分手打擊，持刀到女友單位外求見，梁母見狀立即報警求助，警員接報到場，勸男方離開後便收隊。

《殭屍》這幕孖女場面，夠晒陰森恐怖。（劇照）

想不到葉事後折返單位，梁母於是致電對方母親，希望可加以勸喻，當葉母抵達，梁母正想步出單位協助時，葉突然再亮出利刀挾持梁母，女兒梁雪詩見狀欲營救母親時，卻被葉以利刀刺中其胸部及頸部，此時屋內妹妹梁雪雁救姊心切，立即上前營救，可惜亦遭利刀刺中咽喉，期間梁母也被割傷，葉見狀立即逃脫，兩姊妹最終告不治。後來葉被控兩項謀殺罪及一項嚴重傷人罪，判終身監禁。

惠英紅為子報仇，親自找上門來個了斷。（劇照）

單位位於一樓，事發後房署索性將兩個單位改建成電錶房。（資料圖片）

晚上傳來哭泣聲

事發後，單位丟空多時，但期間不時傳出靈異事件，有街坊話不時在晚間傳來女性的哭泣聲，偶然亦會有高跟鞋走路時發出的聲響，更有街坊指晚上於後樓梯見過疑似黑影。單位經過翻新後，曾多次租予不同人士，唯租戶很快便提出遷出要求，至於詳細原因就未有交代。房署為讓單位附近的居民求個安心，決定將凶宅連同鄰近的一個單位，打通改建成電錶房，索性將這個凶宅永久封印，事件才告一段落。