七月返歸｜重現92年鐵路鬧鬼廣告　驚現第七人拍攝小朋友逐一身故

由MIRROR成員江𤒹生 （Anson Kong, AK）、白靈、太保及譚玉瑛主演的驚慄片《七月返歸》，本周四上畫。電影由新晉導演謝家祺主理，屬於「mm2 新晉導演計劃」得主的首部執導長片。上畫幾日票房表現理想，而戲中驚嚇場面亦獲不少觀眾力讚，當中包括勾起觀眾驚嚇回憶，一個關於1992年播出的九廣鐵路（港鐵前名）廣告，有指廣告中的小朋友本身得六個，但去到片尾時驚現第七個，而且有傳小朋友在拍攝完畢後，便相繼身亡，而排頭位的小朋友更是遭火車輾斃，到底呢個都市傳說有幾成真？



AK在戲中，因為媽媽白靈的情況，要返到舊居住一段時間。(《七月返歸》劇照)

AK在戲中要遮上手臂的紋身去演繹角色。（《七月返歸》劇照）

在電影《七月返歸》入面，講到AK所住的屋邨，七樓因為發生問題而長年封閉，甚至鎖𨋢不准前往，但有一晚，AK竟然可以去到七樓出𨋢，而且仲見到一班小朋友在玩扮火車，場面嚇人。

戲中重現鬧鬼廣告場面。(《七月返歸》劇照)

92年鐵路廣告鬧鬼

如果你是90年代成長的朋友，都應該有睇過1992年，九廣鐵路所賣的一個廣告，當中找來一班小朋友在森林玩扮火車，喻意九廣鐵路會為大家盡力服務，帶來歡樂。但奇怪是，廣告拍攝風格比較詭異，用色陰森而且配上低沉聲效，全程又以慢鏡播放，少少歡欣，多多恐怖。可能就是這份感覺，廣告在播出後傳來三個驚人的都市傳說。

戲中一班小朋友在結界一層玩遊戲，既扮火車，又玩埋「狐狸先生幾多點？」(《七月返歸》劇照)

廣告最後刊登一段文字，道出這條廣告的真正意義。（影片截圖）

四大傳聞個個嚇人

首先傳說指廣告開來只有6個小朋友，但有人數到有第七個，懷疑是鬼魂；第二是其中一個小妹妹，鏡頭前嘴角流血，狀甚恐怖；第三，有指畫面上出現驚嚇鬼爪；第四，有傳拍攝這個廣告的6位小朋友相繼離奇身故，而排頭位的更是被火車輾斃，相當邪門。

當年傳聞言之鑿鑿，不但令傳媒大肆報道，更令九廣鐵路要發聲明澄清，而歸納各方報道，總結該傳聞實屬虛構，以下為大家逐點擊破。

廣告一來，見到一班小朋友的腳在蹦蹦跳，但因為用上慢鏡，畫面有點嚇人。（影片截圖）

電影都有成班小朋友，個個衣著都是舊年代。(《七月返歸》劇照)

小朋友六變七

首先該廣告是遠赴北京郊外拍攝，取其古舊情懷，所以片中的小朋友全為當地的幼稚園學生，關於廣告開來只有六個小朋友，但結尾時竟多了一個，被懷疑是鬼魂。這是因廣告拍攝地在郊外，為免小朋友拍攝時有鬧情緒或不適，製作單位找近20位小朋友到現場準備，而所有鏡頭都是隨意拍攝和剪接調配，務求表達出想要的意境，至於是否連戲則沒有考量，所以出現了六變七這個穿崩情節。

影片開來有幾個小朋友亮相，但其實一直都冇表明只拍六位。（影片截圖）

戲中在玩狐狸先生幾多點時，鬼怪即現身。(《七月返歸》劇照)

小妹妹嘴角流血

至於嘴角流血，導演當年解釋是燈光在臉上做成的陰影，而所謂血痕亦正是其臉上的法令紋位置，說是血痕是相當無稽。

小妹妹驟眼看的確似有一道血痕，但經解釋後證明是燈光問題。（影片截圖）

驚現鬼爪

對於所指有鬼爪出現，導演解釋同樣是燈光及調色後，畫面變得昏暗所致，亦由於該小朋友較瘦削，故才呈現出鬼爪的誤會。

當時有指小朋友身上出現鬼爪搭膊頭，似唔似就見仁見智。（影片截圖）

參與小朋友逐一身故

關於這傳聞就更無稽，有指當日製作團隊找來的幼稚園，就讀的大部分均為政府高幹子女，如果真的發生意外，肯定會被大興問罪之師。而講到所有小朋友相繼離世，排頭位的更是被火車輾斃。有傳媒就去到當地，扮作要再邀請該名小朋友出來拍攝廣告，對方一口應承最後亦有見面，故意外離世的消息一掃而空。雖然這個都市傳說當年已被澄清，但由於深入民心，而且甚有畫面，多年來偶然都會被勾起談論，沒完沒了。