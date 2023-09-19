《釀魂》神徒力谷Anson Lo票房　包圍式清晒最差位置有咩好處？

電影《釀魂》，由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、陳紫萱、朱栢康主演，並由姜大衛、袁澧林、林耀聲特別演出，電影由8月24日上畫至今，3個多星期錄得600萬票房，成績相當不俗。回顧Anson Lo第一部主演的電影《假冒女團》，票房達800萬，作為粉絲當然想偶像「部部」高陞，票房超越第一部，於是上星期都加碼謝票場，希望與偶像攜手創佳績。



《釀魂》是Anson Lo第二部主演作品，神徒們都想偶像在票房上再創佳績。（《釀魂》劇照）

Anson Lo今次演出比上次《假冒女團》，獲不少正評。（《釀魂》劇照）

不過謝票場數量有限，難起大作用，要力谷就要日日都落力去飛。而細看《釀魂》今日（19/9）的售票情況，大致上每場的表現都不俗，在手機App上顯示為橙色或紅色，即是賣出過半還以上。不過從座位表看，就發現去票情況有個有趣現象，就是大部分場次頭幾行、或最側位置的戲票，都率先被掃清，反而平時最搶手的正中間位置安然無恙，到底點解粉絲會咁掃飛法？

可以見到，周二的17:55場次，中間好靚位置未賣晒，但最側及最前的位置反而率先去晒貨。（網頁截圖）

釀魂︱監製黃永峯長文謝團隊 暗串某主演零宣傳：一個post都唔出

黃永峯於社交媒體上發長文感謝《釀魂》一眾台前幕後，並逐一標記各位成員。（黃永峯IG截圖）

有業內人士向記者透露，相信是粉絲們要力谷票房，故落力去飛，但又想確保真正想睇《釀魂》的街客，去到戲院時不會碰釘，因買不到好位置而放棄入場，扼殺其入場意慾。故無論是二刷、三刷還是純粹支持，都先買下較差的位置，令真正觀眾就算開場前一刻，都買到最佳位置入內欣賞。

而截止今日下午6點，上映第27日的《釀魂》，仍錄得8萬多票房收入，位置單日票房第二位，而上星期剛上畫的荷里活電影《威尼斯謀殺案》，就有16萬多，為列第一名。