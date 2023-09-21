釀魂｜監製再發功鬧某演員後刪文　「您將來有幾紅我都唔會尊重」

由MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆主演的港產奇幻驚慄電影《釀魂》，自8月24日上映至今接近四周，並已於本周突破600萬票房，走勢強勁。不過早前《釀魂》監製黃永峯就在發文感謝團隊的付出時，特別表示對其中一位主演沒有出Po文宣傳感到失望，而從監製標註的演員名單中獨欠袁澧林，故矛頭直指對方。但原來監製早在前一個貼文，用過火力更猛的一句單打該演員，但最近被刪走。

《釀魂》監製黃永峯與男主角Anson Lo盧瀚霆。（黃永峯IG圖片）

黃永峯於社交媒體上發長文感謝《釀魂》一眾台前幕後，並逐一標記各位成員。（黃永峯IG截圖）

本星期初，黃永峯於社交媒體上標記的一眾演員，均有在各社交媒體平台分享電影相關資訊、出力宣傳，至於黃永峯所言：「其實忙我明嘅……但有份主演連一個post都唔出我自問失望……」所暗指的演員，有網民相信則為《釀魂》裡飾演Anson Lo身故女朋友的袁澧林。袁澧林在電影預告中鏡頭不多，相比其他女演員的戲份亦較少，而袁澧林早前亦未有出席《釀魂》首映，亦的確未有在個人社交媒體帳戶中發放有關《釀魂》的資訊或相片。

（網頁截圖）

原來監製早在9月11日，在《釀魂》票房過500萬時，都有出Po感謝團隊，但就在最後加上一句︰「其實我幾討厭有份參與電影但連一點宣傳力都唔俾嘅人… 您將來有幾紅我都唔會尊重… bye」，隨後同樣標註上所有台上幕後，但唯獨沒有袁澧林。而隨後在另一貼文上，監製又煞有介事地寫下︰「我好鍾意 tag 人，因覺得 tag 人係一份尊重… 當然有啲人覺得 tag 人自己會蝕底…」相信又是意有所指。

有網民在黃永峯的帖文下留言，猜測內容暗指袁澧林。（黃永峯IG截圖）

袁澧林於《釀魂》裡飾演男主角Anson Lo已身故的女朋友。（《釀魂》電影預告截圖）

據《釀魂》出品方資訊顯示，電影由盧瀚霆、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒及郭翠怡領銜主演，而袁澧林則為特別演出，與姜大衞及林耀聲同列。而按袁澧林社交媒體分享，在電影上映之初，她與數名好友正身處台灣進行一系列排球訓練及比賽。

袁澧林曾於本年3月10日為飾演女主角的電影《送院途中》出席香港國際電影節，日前亦遠赴丹麥出席哥本哈根電影節。（葉志明 攝）

早前袁澧林亦為擔任女主角的電影《送院途中》，遠赴丹麥出席哥本哈根電影節，並出席座談會與觀眾對話，而袁澧林亦尚未為主演作品《送院途中》分享任何電影資訊及相片。