4拍4家族｜謝安琪讚小鼓手陳諾霆實力世界級　「我個仔未到天才」

由謝安琪主演的香港音樂溫情電影《4拍4家族》，今日（21日）於昂坪360市集舉行首輪宣傳活動，為10月19日上映的電影提前造勢！主演兼監製《4拍4家族》的樂壇泰斗泰迪羅賓（Teddy Robin）攜同謝安琪、Anna hisbbuR、Rondi陳諾霆、陳奐仁、Manson張進翹及導演賴恩慈一同出席。以音樂為主題的《4拍4家族》，各位成員均為實力派音樂人，謝安琪、Anna hisbbuR及小天才鼓手Rondi更於舞台即場演唱電影歌曲及表演！

香港音樂溫情電影《4拍4家族》由謝安琪、泰迪羅賓、Anna hisbbuR（右二）、陳奐仁及Manson張進翹主演。（莫匡堯 攝）

謝安琪於《4拍4家族》首次宣傳活動中演唱電影歌曲。（莫匡堯 攝）

獨立歌手Anna hisbbuR亦演唱自己為《4拍4家族》創作的歌曲。（莫匡堯 攝）

《4拍4家族》小主角、首次參演電影的Rondi陳諾霆，更即場表演Drum Solo。（莫匡堯 攝）

在《4拍4家族》裡飾演母子的謝安琪與10歲的小鼓手Rondi陳諾霆，於宣傳活動後接受訪問，謝安琪對囝囝Rondi的表現評價甚高：「如果呢部戲冇咗佢會非常失色！因為佢真係一個天才！見到佢Drum Solo都知佢係世界級嘅勁！」盛讚Rondi音樂天份非凡，在片場拍攝期間更要兼顧功課。被問及Rondi演戲上的表現，謝安琪笑指：「你想我畀幾多分你？我哋有商有量嘛！」續指：「100分滿分！」顯然對Rondi的表現非常滿意！而Rondi在Kay媽媽的盛讚下，略帶害羞地表示：「OK！多謝！」謝安琪則笑指：「你睇下！天才先係咁答嘛！」

主演《4拍4家族》的謝安琪與Rondi陳諾霆，於宣傳活動上接受訪問。（莫匡堯 攝）

首次參演電影便與天后謝安琪合作，Rondi被問及有否與謝安琪集郵時表示：「咩叫集郵呀？」引得身旁的謝安琪大笑，然後解釋：「即係我哋有冇瘋狂咁影下相留念！」Rondi表示未有，謝安琪則笑指：「我哋冇呀！我哋好冷靜、喺現場專心做嘢嘛！」至於謝安琪過去的音樂作品，Rondi亦表示未有印象，謝安琪則笑指：「你呢個年紀應該冇呀！因為我有啲好年青嘅樂迷，話幼稚園已經開始聽我嘅歌！但你連呢個門檻都入唔到。」謝安琪更提及與Rondi的一段淵源：「其實我人生第一首歌，結他係你爸爸幫我彈，所以我哋係有啲淵源！」而Rondi亦表示父親收藏的演員會工作證中，亦有不少為謝安琪的演員會。

謝安琪對在《4拍4家族》裡飾演兒子的Rondi陳諾霆評價甚高，形容他是一位天才！（莫匡堯 攝）

提到謝安琪同樣甚具演藝天份的兒子張瞻，謝安琪謙虛表示：「我個仔未到天才嘅地步，佢係有天份囉！」Rondi突然問：「佢做咩㗎？」謝安琪笑指：「佢都係一個紥實嘅年青人！有好多興趣！」她亦透露：「都有人邀請我啲小朋友演出，我以前鑑於拍戲真係好辛苦，除非好似Rondi今次個角色，係非佢莫屬、佢唔拍呢套戲就拍唔成，所以冇辦法就要參與辛苦下！如果去到有啲電影真係好啱我小朋友拍，我都會考慮。」

謝安琪表示現階段如果有電影角色適合子女，亦會考慮。（IG圖片）

由謝安琪、Marf及周國賢等歌手合作的「未來音樂祭Tone Music Festival 2023」即將舉行，然而早前卻傳出門票銷售未如理想，謝安琪表示：「我覺得歌手有好多嘢唔係自己能力範圍內，作為歌手我最能夠做嘅事係做好演出！」Kay續指：「其實都仲有時間，我都好希望可以盡最後努力、多啲宣傳，畀觀眾入場睇到我哋演出。」