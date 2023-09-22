宣萱當年被星探發掘全因對腳？　曾突剪短髮嚇親男友：佢Freeze咗

53歲宣萱由1993年開始拍戲至今已經30年，塑造了眾多影視經典角色，演技備受肯定。近日，她作客天下一原創節目《10 Answers》，回顧出道經歷及十個角色造型，以及當年拍戲趣事。



宣萱縱橫影視圈30年，塑造過無數經典角色。（instagram@jessicahsuan_official）

1991年，宣萱因被星探發掘而參與拍攝咖啡廣告，回顧當年的情形，她笑言只露了一秒樣：「我記得當時在排練舞台劇，我們畢業回港，在銅鑼灣穿著短褲定短裙，然後星探原來看中我對腳，我還很開心以為他看上了我的樣子，然後才發現原來只是見對腳！那也不錯，有人欣賞我對腳！」

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在咖啡廣告後，宣萱又拍攝了朱古力廣告，之後便在影視圈大展拳腳。首套有角色名的電影就是周星馳、鞏俐主演的《唐伯虎點秋香》，當時尚有一些baby fat，談及喜不喜歡自己古裝扮相，宣萱直言現在OK，但入行的時候非常不喜歡：「因為我記得我入行的時候，一入行時就要演一個時裝劇及一個古裝劇，演完古裝劇之後，公司再沒有人找我拍古裝了。因為他們看完那輯相就覺得，這個人古裝不行，他們說我的樣子是時裝臉。」

對於入行以來所拍攝的影視作品，當中不少角色都令宣萱印象深刻，好似《賭場風雲》中，她留著齊蔭長髮，雖然自己很喜歡，但很多觀眾卻相反：「我鍾意變化，經常都是同一個髮型，好似好悶，但觀眾好似好受落這個髮型。」

《壹號皇庭IV》中，宣萱留著一頭短髮，且當時很流行幼眉，令她忍不住翻「舊賬」：「我記得剛入行時有本雜誌寫我『粗眉大漢』，話我似男人眉。公司經常叫我修幼一點，（但）因為我家人同我講過，我媽媽當時說她的眉毛以前也很粗，興幼眉就拔完，結果沒有再生長，所以叫我千萬不要拔。」至於能否接受劇中的短髮，宣萱透露還記得拍拖的時候是長頭髮，突然有一日去到髮型屋，被髮型師提議剪短頭髮，她便一口答應：「剪完之後我男朋友來接我，他望著我的樣子Freeze（僵住）了，不知道反應，我記得我問他感覺如何，他很冷靜地回答：OK啦。放心，他沒有跟我分手。」

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而宣萱最喜歡的古裝造型，要數《尋秦記》的「烏廷芳」：「因為裏面有不同的造型，我記得當時我很喜歡這個造型，喜歡額上的吊飾。但我很擔心，怕會曬到額頭這裡有印，變白色，以及每次騎馬時，它就會打在我額頭上，有點痛，我記得。」

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