林千渟楊偲泳專訪｜演出黃金80年代　有角色是藍潔瑛林碧琪混合體

電影《我們的十八歲》，溫碧霞（Irene）有份擔任監製及主演，電影由徐欣羨執導，電影圍繞兩位女主角張綺玲（林千渟Elaine 飾）及李羡英（楊偲詠Renci 飾）的成長故事，.全片就是拍下溫碧霞的前半生故事，而林千渟就是飾演其年輕版。那麼楊偲泳呢？原來安編劇的設定，她是《靚妹仔》林碧琪與藍潔瑛的混合體。



髮型：Terry Yeung @ Yonda Hair（林千渟）、Nickienick（orient4）（楊偲泳）

化妝：Melody Chou（林千渟）、Deepmakeup assisted by Lika Leung（楊偲泳）

服飾： @majeparis（林千渟）、@dolcegabbana（楊偲泳）

造型： @syanleung（楊偲泳）

場地：The Vault@Fringe Club藝穗會

林千渟與楊偲泳私下都有交流，今次演一對好姊妹剛剛好。（陳順禎 攝）

溫碧霞給予發揮空間

作為《我們的十八歲》的監製之一，又是故事的主人翁，溫碧霞坦言電影中有不少自己的影子，而要找一位演員演自己年輕版，更加是深思熟慮，直至找到林千渟。「我覺得演繹溫小姐好有壓力呀，因此開拍前有跟她不少溝通。電影是由18歲演到廿多歲，回想自己18歲時，都不知自己在做甚麼，所以我會問溫小姐18歲的她是個怎樣的人，想做甚麼？當時的想法和心態。」

林千渟是溫碧霞親自挑選來演自己年輕版的。（《我們的十八歲》劇照）

電影導演是《骨妹》的徐欣羨，是否有點同一神髓。（《我們的十八歲》劇照）

從訪問得知，Irene對千渟讚口不絕，指她很用心很努力去做好角色，亦看得出她跟Renci很有火花，千渟就似自己的小時候。回想初見Irene，千渟都非常緊張︰「Irene說話的態度和語氣都非常溫柔，見面時她向我直言：『你不用參考現在的我，你按照自己的想法，覺得角色應該如何去演便可。』但我都有特意參考Irene的成名作《靚妹仔》等其他作品，揣摩Irene當時的情感表達以及眼神。」

林千渟首次擔正做女主角，坦言都有少許緊張，角色還要橫跨十多年。（陳順禎 攝）

林碧琪遇上藍潔瑛

林千渟飾演少女版溫碧霞，那麼另一女主角楊偲泳呢？她在戲中是影響千渟至深的好友，但現實中溫碧霞自言身邊沒有這個人，原來這個角色同時以藍潔瑛和林碧琪作藍本去設計。楊偲泳：「可能始終我是由兩個參考角色加在一起，導演Tracy（徐欣羡）給予我很多發揮空間。因為我是一個輔助的角色，我的功用就是去幫助Elaine（林千渟），要去令她經歷一些事，或者令她站在台上很閃耀，所以相對上我的壓力比較小。」而角色年長後，會由李麗珍飾演，亦有被傳媒指患有神經病，跟藍潔瑛的過去有點相似。

楊偲泳高興可以從片場感受一次80年代的盛勢。（陳順禎 攝）

角色藍本既然來自林碧琪，演出《靚妹仔》一幕是必需要有，而這亦成為Renci演出時最難忘場口。「那場講述戲中的我人生第一次去試鏡，在甚麼都不曉時，還自以為很好演技，用一些極誇張的方式去講對白。我自己本人是很喜歡這種演繹方式，能夠讓我這樣演一場戲的確開心。」能夠以輕鬆心情演出，因為那場戲正是劇組煞科日，所以並冇壓力，「那是很好玩的那一場，我是放飛自我。」

《我們的十八歲》林千渟首當女主角 豁出去終極性感演出︰冇尷尬

體驗過去的黃金年代

大家對林千渟最深認識，可能是拍攝ViuTV的節目《入住請敲門》，隨後亦拍過電影《猛鬼3寶》，今次是首次擔當女主角，心情自然有點緊張混合興奮。林千渟：「對我來說，它是一部非常重要的戲。我覺得這部戲其實很大挑戰，角色要由18歲演到28歲這麼長，我覺得很有難度，可能將來的戲都未必有機會再接拍到，所以我幾珍惜這個機會。」

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至於楊偲泳，就從電影體驗80、90年代的娛樂圈生活，更想年輕一代入場欣賞，對過去的黃金年代多加認識。楊偲泳︰「很想讓我們年紀接近的同輩入場，看到當年的娛樂圈是怎樣，或者拍戲是怎樣。我很享受能夠在場景中體驗到，原來當年大家的生活模式是怎樣，我自己幾喜歡，幾享受其中。」