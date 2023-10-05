碧咸傳｜Victoria大爆臨盤在即　碧咸當日竟與兩大女神拍廣告？

碧咸（David Beckham）無論球場或場外都成為最成功的「萬人迷」，而歷時兩年製作，合約花費1.6億港元的Netflix紀錄片《碧咸傳》（Beckham）於昨日（4日）終於上架。片中除了回顧碧咸的驕人成績，更與妻子Victoria重提2004年的偷食事件。

碧咸傳｜重提偷食事件哽咽慶幸堅守婚姻 Victoria：我真的恨他！

《碧咸傳》於昨日（4日）下午在Netflix上架。（劇集海報）

紀錄片中，Victoria表示自己當時確實是非常恨碧咸，其後還大爆出軌事件發現後自己懷上了三仔Cruz。去到臨盤在即，Victoria告訴碧咸醫生已經為她定下入院開刀的日子時，碧咸竟然表示自己要更Jennifer Lopez及Beyoncé拍攝百事可樂的廣告，Victoria亦因而大動肝火。

Victoria對著鏡頭爆發。（紀錄片畫面）

碧咸指老婆入院開刀的日子撞正要更JLo及Beyoncé拍攝廣告。（紀錄片畫面）

Victoria在片中毫不掩飾地表示自己當時簡直嬲爆，並反問碧咸是否開玩笑，她激動地對著鏡頭說：「說實話，我快要崩潰，我正在臥床休息。你（碧咸）在開玩笑吧？你和Jennifer Lopez拍廣告，她真的很漂亮，但還不打算生孩子啊！」最後碧咸眼見太太Victoria氣炸了，所以特別改動行程來見證Cruz出世。Victoria搞笑表示看到廣告仍然非常生氣：「我記得自己躺在那裡，並不覺得自己很漂亮，我記得有人給我看了報紙的頭版，那是一張華麗的照片，看著碧咸站在Jennifer Lopez和Beyoncé的中間，而標題寫著『What would Posh say？』（Posh是Victoria的暱稱）」