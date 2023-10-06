飯戲攻心2｜舊班底全滅？　謝君豪黎彼得蔣志光好戲之人全面進場

去年上映的《飯戲攻心》有口皆碑，大收7734萬港元票房，成為年度票房第二位。影迷都十分期待會否開拍第二集，有傳早前電影公司已秘密開拍。直到今日（6日），片方更以一張請帖作宣傳，疑似宣布《飯戲攻心2》將定於來年賀歲檔上映，仲公開演員名單，不過名單上舊班底演員完全無影，只剩下「阿媽」廖子妤，換上的是黎彼得、謝君豪、蔣志光，加埋羅蘭同米雪，成班老戲骨全面進場！



片方公布《飯戲攻心2》演員名單，竟然一個舊人都冇？（網上圖片）

片方設計《飯戲攻心2》請貼來公布演員名單，上面寫著2024年開席，但未有確定日子，相信好大機會是賀歲檔，大鬥《盜月者》，而在請帖上，除了上述演員，仲有胡楓、何啟華（阿Dee）、胡子彤、魏浚笙（Jeffrey）、廖子妤、余香凝、楊偲泳、凌文龍及林家熙等名字出現，但舊班底就完全唔見人，難道要講另一個家庭的故事？

2022年，《飯戲攻心》票房大收7700萬，成為年度票房亞軍。（《飯戲攻心》劇照）

請帖一出，網民都議論紛紛，到底是全新故事定延續？舊有班底是全數飛起，還是保持神秘會回歸主演/客串？就疑問《香港01》致電導演陳詠燊，他表示︰「現階段不方便作答，要交由電影公司回應，衷心感謝一直以來的支持！」看來卡士方面應該會有進一步驚喜日後公布。