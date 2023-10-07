碧咸傳｜Victoria自稱勞動階層被嘲扮窮　老公篤爆坐勞斯萊斯返學

Netflix日前推出的紀錄片《碧咸傳》（Beckham）講述傳奇球星碧咸（David Beckham）在球場或場外的驕人成績，碧咸與太太Victoria除了在片中罕有重提2004年的偷食事件之外，亦有提及兩人如何修補關係。有大批網民及球迷都大讚紀錄片的鋪陳非常引人入勝，就算不是球迷都會想追看下去，紀錄片更在爛番茄奪得100%專業評分。

碧咸傳｜重提偷食事件哽咽慶幸堅守婚姻 Victoria：我真的恨他！

《碧咸傳》於昨日（4日）下午在Netflix上架。（劇集海報）

碧咸與Victoria在紀錄片中談及兩人的愛情故事，當Victoria講起首次見到碧咸可以算是一見鍾情，而最喜歡對方與家人關係非常緊密，並指自己與碧咸的家庭同樣來自勞工階層，但原本在門外的碧咸突然衝出來反駁，迫Victoria說真話，更問她當年爸爸用甚麼車接送她，經碧咸多番壓逼後，Victoria才無奈說出她坐的是勞斯萊斯。

碧咸立即糾正太太。（片段畫面）

Victoria被老公篤爆後顯得非常無奈。（片段畫面）

這番話隨即令Victoria成為網民焦點，片段節錄更在網上瘋傳，有網民笑指Victoria很努力「裝窮」，有人揶揄Victoria坐勞斯萊斯上學原來已經是勞動階層。不過有其他網民就表示碧咸與Victoria的互動很可愛，更指很開心看到兩人經歷風雨後，感情能保持着火花。