孟海逝世｜與羅芙洛拍出真感情　為對方苦學英文卻因結婚而分手

武打演員及動作指導孟海，今日（10/10）凌晨，經姪女孟希璘向傳媒證實伯父離世的消息，終年65歲。並透露孟海已患病一段時間，其父親孟龍將協助處理伯父後事。孟海由童星出身，客串李小龍主演的《龍爭虎鬥》，1985年更憑《皇家師姐》奪得香港金像獎最佳男配角獎，而該電影更為他撮合一段姻緣。



孟海年紀小小被李小龍賞中，客串《龍爭虎鬥》，還被龍哥指定要有一個大特寫。（孟海微博）

拍《皇家師姐》過電

孟海於去年曾接受港台節目《一起走過》的訪問，除分享幕前的點滴，更罕有地大談當年與《皇家師姐》的第二女主角，來自美國的羅芙洛一段情。羅芙洛全名為仙迪亞羅芙洛（Cynthia Rothrock） ，13歲開始習武，擁有多項武術的最高資格。1985年28歲的她被大哥大洪金寶睇中，獲邀來港拍戲，第一部就是與楊紫瓊合演《皇家師姐》，當年孟海亦有參與演出及兼任動作指導。

孟海憑《皇家師姐》奪得香港金像獎最佳男配角獎，亦因為該片與羅芙洛撮合一段姻緣。（《皇家師姐》影片截圖）

孟海被問到當時是否與對方一見鍾情，孟海笑言︰「邊有咁多情，日日開工對住，日日教佢做戲，《皇家師姐》一拍便拍咗6個幾月，日日開工，全靠楊紫瓊做翻譯，教佢講對白、走位、教戲。」

當年一部《皇家師姐》，力捧楊紫瓊與羅芙洛成為新一代打女。（《皇家師姐》影片截圖）

楊紫瓊幫手做翻譯

一個不會英文，一個不會廣東話，但愛意就是跨越言語界限，羅芙洛甚至為他學過中文。孟海︰「開頭佢同我講請中文老師畀佢，然後跟國語老師學咗2、3個禮拜都唔得，就再搵咗個廣東話老師，學咗1個月都係唔得。」孟海憶述當時在片場，羅芙洛全靠楊紫瓊做翻譯，教她講對白、走位、演戲，當然亦有幫孟海一把。

孟海與羅芙洛鮮有合照。（網上圖片）

由於廣東話太難學，羅芙洛感到意興闌珊，索性叫孟海學英文。「咁我就學英文，當時就係跟佢哋兩個（楊紫瓊、羅芙洛）學，講講吓就識。」成功打破語言界限，但難敵地域界限，拍拖5年多，最終因為結婚一事分手。「當年佢係都要結婚，嗰時我只得26歲，對我嚟講梗係唔得，一結婚就要我去美國，佢一定要返美國，後來佢都返美國繼續拍戲，都有叫我去拍，有澳洲同其他地方，我就一部都冇接過，因為嗰時唔係好想。」主持人問到可有後悔放棄外闖機會？「梗係冇，點會後悔。」

孟海最後一次的電影演出，是在甄子丹主演，向經典香港動作片致敬的《一個人的武林》。（《一個人的武林》影片截圖）

孟海後來都有搵到終身伴侶，有個17歲的女兒。當時被追問會否復出拍戲？孟海笑說：「會，但幕前就唔好搞我。」孟海最後一次的電影演出，是在甄子丹主演，向經典香港動作片致敬的《一個人的武林》（2014），客串監獄中一位社團老大，慘被甄子丹痛揪一頓。