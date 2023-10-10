觸電｜與Yanny又有親熱戲？　柯煒林想抖抖︰已經被人叫「柯狗」

由林敏驄、柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny)、吳肇軒、羅莽、馮素波主演的電影《觸電》，今日（10/10）進行開鏡拜神儀式。電影以電競運動為主題，其中Will、Yanny及吳肇軒更是現役與前隊友，又夾雜戀情的關係，非常複雜。在劇集《Food Buddies》入面，早前播出Will與衛詩雅的激情演出，非常火辣，問到今次會否再與Yanny激烈一番，Will似有所避忌。



柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny)、吳肇軒在戲中都是電競選手。（葉志明 攝）

電影《觸電》正式開拍，拍攝前幾位都有做功課，包括收看一部關於電競的紀錄片。柯煒林︰「導演畀一套紀錄片我哋睇，好專業，要講求專注力同好高抗壓力，而我在戲中就係一個好厲害的選手。」吳肇軒更驚訝原來電競運動員比其他運動員要更早退役。「因為講求反應神經，退役時間會比其他運動員早，所以今次想拍出他們的辛酸畀大家睇。」

三位講到會跟驄哥合作，都做足準備。（葉志明 攝）

三位都有打機，但斷想不到原來Yanny是正式參與過電競比賽，仲拎到第二名。「當時有分藝人組，我哋拎到第二名，有5000蚊獎金。雖然係業餘，但比賽前都好認真去練習，隊長真係會鬧人，我覺得壓力仲大過開演唱會，玩完之後就冇再參加。」

Yanny是三位之中，唯一有真係參加過電競賽事。（葉志明 攝）

問到三位新人，今次要跟林敏驄合作，向來無厘正經的他，怕唔怕會在片場被整蠱招架不住？柯煒林︰「導演跟我們說，佢想在現場做一個觀眾，睇下我哋點樣應對驄哥，招唔招架得住。」吳肇軒就率先爆Will原來已經身先士卒︰「上次驄哥突然在片場，用Walkie大叫︰『全組收工！』大家都認到係驄哥把聲，知道係搞笑無人理，但柯煒林真係好緊張周圍問人︰『咁早收工咩？仲有三場戲喎！』」雖然自己未中招，但吳肇軒都做足準備，「希望在食字方面可以交流下，昨晚先再重溫《開心字典》。」

柯煒林與衛詩雅的床戰不得了。（電視截圖）

早前播出《Food Buddies》，其中一集柯煒林與衛詩雅有激烈床戲，問到今次在戲中與Yanny演一對，可會再接再勵？柯煒林︰「唔好喇，暫時想抖一抖，我已經被人起個花名叫『柯狗』，我諗唔到再拍落去下一個係叫咩？想抖一抖唔好再畀人鬧先。」至於問到Yanny，兩位型男想同邊個親熱？「我鍚過吳肇軒啦，有得揀會想試下Will！」吳在旁都忍不住要即場封號︰「娛樂圈新一代集郵女王！」