珍達娉琦爆與韋史密夫2016年已分居　兩人玩開放性婚姻批准外遇

韋史密夫（Will Smith）去年在奧斯卡頒獎典禮上，因不滿妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）被嘲笑剃光頭，而衝上台掌摑好友兼頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock），事件震驚全球。不過珍達娉琦於昨日（11日）的專訪片段中再投下震撼彈，自爆與韋史密夫其實早於2016年就已經分居，令網民大感驚訝。

珍達娉琦自爆與韋史密夫其實早於2016年就已經分居。（VCG）

現年52歲的珍達娉琦在NBC的專訪預告片段中表示，在奧斯卡掌摑事件前，已經與丈夫韋史密夫在2016年分居，更指兩人結婚多年，直至2016年已經累到不想再嘗試在一起，現時過着完全不同的生活，但珍達娉琦就承諾兩人永遠不會離婚。當被問到為何兩人一直隱瞞分居時，她直言還未準備好，並透露兩人還在弄清楚如何在兩人之間建立伴侶關係。

2022年奧斯卡頒獎禮，韋史密夫衝上台怒摑好兄弟Chris Rock。（Getty Images）

其實韋史密夫與珍達娉琦之間的關係向來有許多傳聞，最為人津津樂道的是他們之間有着開放性關係，彼此可以容許對方另外有情人，保持婚姻生活的新鮮感，兩人已經不是靠愛情來維持，而是變成人生夥伴，更接近「親人」的感覺。兩人曾於直播節目中，高調談論珍達娉琦與二仔的饒舌歌手朋友August Alsina的一段婚外情。

兩人一直過著開放性婚姻。（VCG）

據外媒報道，於2020年7月珍達娉琦跟當年27歲的August Alsina發生感情，男方在訪問中表明自己深愛着對方。當日傳媒以為手執一枚核彈足以毀掉三人時，驚人的是August Alsina表示，曾跟韋史密夫仔細談過這事情，韋史密夫更慷慨地為他送上祝福，令他愛得輕鬆，並沒有傷害到任何人。有大批網民對於韋史密夫夫婦的感情及維繫方法感到不解，但亦有部分網民力撐兩人，指這是兩人的私人感情，外界應該少作批評。

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