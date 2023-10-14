年少日記｜鄭中基打完仔頻講對唔住　黃梓樂自薦拍《闔家辣2》

第20屆香港亞洲電影節，昨晚（13/10）開幕，今屆其中一部開幕電影《年少日記》團隊，由卓亦謙導演、爾冬陞監製，聯同演員盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂一同出席，在戲中飾演兩父子的鄭中基及10歲童星黃梓樂接受傳媒訪問。



黃梓樂在台上表現淡定，令一眾演員都大表欣賞。（陳順禎 攝）

鄭中基（Ronald）在《年少日記》中飾演一位嚴父，而且帶點躁狂，會對太太韋羅莎及兒子動粗，而其中一幕就要在家中用藤條追打黃梓樂，那場戲拍到Ronald相當心痛。「我唔想睇落去無力打要再拍過，於是同佢講︰『你忍一忍啦，我會用啲力打，一次過就算喇！』」

兩父子戲外好好玩，戲內其實極不愉快。（陳順禎 攝）

黃梓樂就覺得就算Ronald哥哥話唔就力，其實都好輕手，「拍攝時都有墊，而且佢打完都同我講對唔住。」Ronald︰「其實拍完呢套戲心情好沉重，對住個小朋友唔係鬧就打，仲要用好難聽嘅說話鬧佢，話佢垃圾，反而梓樂好明白事理，叫我盡情鬧，佢知係假嘅。」相比起韋羅莎，因為在戲中會掌摑黃梓樂一巴會痛一點，「但我都叫佢大力啲，我都唔想拍第二次。」

10歲的黃梓樂，答問題答得頭頭是道。（陳順禎 攝）

對於自己演出獲金馬獎最佳男配角提名，10歲的黃梓樂已經答得非常得體︰「入圍已經當贏咗，唔會奢望會得獎。對手好勁，香港有林保怡哥哥，佢做得好好，我已經睇咗《白日之下》，都有喊。」不過「嚴父」鄭中基就覺得答得未夠好，「你應該話︰多謝大家，我已經贏咗喇！」梓樂亦隨即講一次。而姜濤亦有話過要親自恭喜梓樂，梓樂就話未見到對方，但就有在IG約他打籃球及打邊爐，問到他打籃球技術如何？梓樂打趣說︰「我打邊爐叻啲！」

黃梓樂拍攝時只得8歲。（《年少日記》預告截圖）

有記者問到鄭中基，開始為傳聞中的《闔家辣2》開工未，Ronald聽到一頭霧水，知道是傳聞後就話︰「我都想，日日開工都好歡欣。」梓樂都話自己有睇《闔家辣》覺得好好笑，問有機會會唔會想拍續集︰「好呀，我（鄭中基）做你個仔！」鄭中基︰「我又生？我生咗Edan（呂爵安）後又生你？我同Gigi（梁詠琪）好悶定喇，不如話Edan生你，我做你阿爺啦！」