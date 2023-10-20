謝安琪角色患腦退化得啟發　︰失去回憶人生蒼白︱4拍4家族

香港溫情音樂電影《4拍4家族》，由泰迪羅賓監製與主演，謝安琪（Kay）、Rondi陳諾霆、Anna hisbbuR、陳奐仁、Manson張進翹主演，賴恩慈執導。《4拍4家族》以一個關係疏離的家庭為主軸，謝安琪飾演的阿Cat為音樂夢想苦苦爭扎之餘，面對打鼓天份甚高的兒子荒廢學業；曾拋妻棄女的父親帶着同父異母妹妹突然回歸，掀起家庭裡不少新舊問題外，四人卻又因為音樂而重新將關係建立。《4拍4家族》女主角謝安琪、小童星Rondi陳諾霆及首次參演電影的獨立歌手Anna hisbbuR，早前接受《香港01》專訪，分享彼此的音樂夢想與事業外，阿Kay亦談及緊扣電影主題的家庭與回憶。

《4拍4家族》主演謝安琪、Ronidi陳諾霆、Anna hisbbuR接受《香港01》專訪，分享彼此的音樂夢想與艱辛歷程。（梁碧玲 攝）

謝安琪在《4拍4家族》裡飾演Rock女阿Cat，一手湊大陳諾霆飾演的Riley，謝安琪笑指現實裡作為母親遠比銀幕裡輕鬆得多，多得自己一對聽話的仔女：「在電影中我經常很惡地鬧Rondi，甚至有鬧Anna與Uncle Teddy（泰迪羅賓），我覺得角色本身的生活擔子很重、壓力很大，雖然也不成鬧人的原因，但許多事令角色累積許多情緒。所以我要多謝屋企人與兒子，因為我在家中其實很舒服，小朋友不會很激心、一家人相處也不會令我情緒起伏這麼大。」

謝安琪感謝一對兒女聽教聽話，讓她在家中相當舒服自在。（梁碧玲 攝）

謝安琪於《4拍4家族》裡飾演阿Cat，受生活壓力與複雜的家庭關係困擾下，經常發脾氣鬧人。（《4拍4家族》電影劇照）

阿Cat在《4拍4家族》裡為了音樂夢想受盡各種苦頭，於是希望Riley好好讀書，能夠選擇其他道路。謝安琪坦言劇情非常現實，作為家長亦難免思考取捨：「不單教子女，連自己也經歷這種選擇。入行時看不到自己何時才會有較好的生活，也會思考應該堅持做一件自己喜歡、有滿足感的職業，適合自己又能夠發揮所長，但又必未維持到生活，長時間也養不起自己、養不到屋企人，是否能夠長久成為我終身的職業呢？一定經歷過這種關口。」謝安琪表示過去的困難階段僅靠耐力捱過，憶述指：「咬緊牙關捱過去，抱着一個『我唔理咁多，人生應該追隨自己的熱誠』如果有一件不喜歡做的事，卻花了一生去做，我認為浪費了人生。」

謝安琪與陳諾霆於電影裡飾演母子，阿Cat經常因為兒子Riley打鼓荒廢學業而感到激心。（《4拍4家族》電影劇照）

現實中，謝安琪坦言自己亦曾經為追尋音樂夢想，一度養不起自己與屋企人。（梁碧玲 攝）

《4拍4家族》裡，阿Cat除了面對相當難搞的屋企人外，亦要獨力面對遺傳提前腦退化的問題，逐漸喪失記憶。謝安琪直言珍視每一段與家人之間的記憶：「無論父母與我兒時的回憶；我成為媽媽、與兒女之間的回憶；我與丈夫。因為現在的家庭已擴充、結合，好像一部處境喜劇一樣，我非常珍視。如果失去這些回憶，我會覺得人生變得非常蒼白，好像最重要的價值消失一樣。」

謝安琪飾演的阿Cat，因為遺傳提早腦退化，會漸漸忘記經歷與回憶。（《4拍4家族》電影劇照）

謝安琪直言最珍惜與家人之間的回憶，猶其成為母親、與子女之間相處的記憶。（梁碧玲 攝）

謝安琪更透露近來除了《4拍4家族》外，亦於一項非弁利創作中，與一位祖母患有失智症的年輕照顧者合唱，以音樂分享許多回憶、以生活經歷留下痕跡的反思。阿Kay經過兩項作品，令她對生命有所改觀：「萬一人生到某個階段，漸漸忘記許多事情，也不必過於傷感，因為其實這段人生你已經擁有了。如果有些事過去了，更加令我們在這一刻活在當下，好像我剛才提及的長者一樣，雖然忘記了許多事，但仍然每一日把握與家人的相處，珍惜他的時光。」

謝安琪近來在拍攝《4拍4家族》外，亦參與一項非弁利音樂作品，與一位失智症照顧者合唱。（梁碧玲 攝）

《4拍4家族》日前上映，亦因此將兩位耀眼音樂新星帶進大銀幕，其中10歲的Rondi陳諾霆，飾演非常令阿Cat激心的天才小鼓手Riley。現實中，Rondi亦是一位天才鼓手，自電影開鏡以來已不下一次現場與謝安琪、泰迪羅賓及陳奐仁等成熟音樂人合奏，天資與才華令人讚嘆！來自音樂世家的Rondi，祖父為泰迪羅賓六十年代組成的樂隊Teddy Robin and the Playboys裡的鼓手，Rondi透露兒時一次誤打誤撞發現了天份：「爸爸媽媽以前讓我用筷子敲櫈仔，自從那次後，因為爺爺也打鼓，便教我打鼓。」

天才鼓手陳諾霆在電影中本色演出，展現一流音樂天份。（《4拍4家族》電影劇照）

Rondi陳諾霆於《4拍4家族》開鏡及近日的電影宣傳中，不下一次展示超凡打鼓天份，與泰迪羅賓、謝安琪及陳奐仁等合作亦非常成熟。（莫匡堯 攝）

Rondi戲裡戲外對打鼓充滿熱誠，坦言背後歷經長時間練習，每次完成演出滿足感極大：「我完成演出覺得我在家中的練習是值得的，才能有一個好的表演。」對於觀眾的掌聲與高度評價，Rondi感謝外界欣賞自己的努力，謝安琪笑指：「但你不是為了掌聲而做吧？」Rondi笑指：「不是，因為我真的喜歡打鼓。」

《4拍4家族》小主角Ronidi陳諾霆表示，每次完成表演都感到背後練習的努力付出非常值得。（梁碧玲 攝）

與陳諾霆一樣於《4拍4家族》首登大銀幕的Anna hisbbuR，數年前以獨立歌手身份出道，曾推出數張個人專輯。Anna表示電影相當寫實地呈現音樂人的困境，自己在參演前亦一度經歷低谷，更萌生放棄理想的念頭：「其實上年11月開始拍這部戲，早一個月我對外宣稱要退休！因為真的太辛苦，除了資金上的營運外，自己全部一手包辦，包括後製、拍攝MV，真的太辛苦！」Anna直言《4拍4家族》的出現令她堅持捱下去：「這個時候導演確認由我演出，於是幾個月內便拍攝了電影。因為這部戲是很獨特的體驗，便發覺人生仲有好多嘢玩！」

新晉獨立歌手Anna hisbbuR在電影中飾演謝安琪的同父異母妹妹。（《4拍4家族》電影劇照）

獨立歌手Anna hisbbuR透露在《4拍4家族》拍攝前，曾一度考慮從音樂事業中退休。（梁碧玲 攝）

Anna hisbbuR現時在浸會大學修讀電影配樂，她直言《4拍4家族》的出現讓她初次體會電影與音樂接軌：「當初選修電影配樂，是因為我從小到大也喜歡視覺藝術，其實本身想拍片，我喜歡編劇或掌鏡拍攝。但與樂弦這個角色一樣，到十幾歲時發現了低音結他，我便開始接觸音樂、而且很快上手，於是認為我或許在這方便較有天份。剛好浸會大學開設了新科目教電影配樂，我便覺得是絕配，結集兩項我熱愛的元素。的確在修讀電影配樂期間，我更清楚自己的興趣並非配樂，我喜歡做音樂，但若為電影配樂卻未必，除非電影由自己拍攝，否則難度其實比想像大。」

Anna hiabbuR現正於浸會大學修讀電影配樂，《4拍4家族》正好讓她體驗電影與音樂的接軌。（梁碧玲 攝）

至於未來發展的路向，Anna坦言仍然會以音樂作為創作重心，亦會增添更多影像元素：「始終做音樂會放在首位。最近亦出現了新方向，因為發覺很喜歡拍攝，希望將自己腦海中的故事、配合自己創作的樂曲上，接下來會開展這個配搭的方向。」她表示拍攝《4拍4家族》期間吸收到許多製作實戰經驗，未來若有緣份讓音樂與電影再度接軌，亦希望再次嘗試擔當演員。