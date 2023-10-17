怒火漫延｜謝霆鋒再任動作導演　劉德華嘆難︰17個動作有16個唔得

香港警匪動作電影《怒火漫延》，由劉德華、謝霆鋒、呂良偉、方平、陳家樂、何珮瑜、此沙、楊天宇、胡子彤竹及張文傑等主演，許冠文特別演出。劉德華與謝霆鋒在擔任男主角之餘，更分別身兼監製及動作導演一職。電影今日（17日）舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利、票房大好。



香港警匪動作電影《怒火漫延》今日舉行開鏡儀式，監製兼男主角劉德華、動作導演兼男主角謝霆鋒攜同一眾主演出席。（葉志明 攝）

英皇電影老闆楊受成博士都有出席開鏡儀式。（葉志明 攝）

劉德華與謝霆鋒於《怒火漫延》開鏡儀式上接受訪問，提到二人原來已經多年未有合作，劉德華欣喜地表示：「12年前我哋合作《新少林寺》，當時都係演員身份，今次大家都有一個新身份，武術指導啦、我係監製啦。希望喺我哋兩個認識嘅世界底下，重新再演繹陳木勝嗰啖火，可以繼續蔓延。」劉德華形容12年後的謝霆鋒更為成熟，在動作表演上展示潛質與能力：「既然有一個咁好嘅時間，希望香港有一個下一個嘅動作明星。」

劉德華與謝霆鋒於開鏡儀式上接受訪問，提到二人原來事隔12年再度合作電影。（葉志明 攝）

劉德華派開鏡利是時，霆鋒搞笑地恭敬接上。（葉志明 攝）

謝霆鋒繼《海關戰線》後再次擔任動作導演，亦為是次的電影動作層面「加辣」，他直言：「每一套戲都希望喺動作上面有新嘅創作，大家會難忘嘅創作。」要為劉德華設計動作，謝霆鋒笑指：「我哋拍咗四日華哥嘅動作戲，真係好快手、好犀利，見到咁多年累積好多嘅經驗。」劉德華大讚謝霆鋒專業之餘，亦開玩笑指：「我覺得佢喺所有動作上都好錫我，好早可以知道動作係點，之前會討論。好早畀我知『你有17個動作，有邊啲你唔得？』我話畀佢聽有16個唔得！」

身兼動作導演的謝霆鋒為劉德華設計動作，劉德華笑言17個動作裡自己有16個也做不到。（葉志明 攝）

《怒火》導演陳木勝在遺作上映前不幸病逝，劉德華與謝霆鋒對上一次合作電影《新少林寺》亦出於陳木勝導演之手。提到故友兼電影創作的夥伴，劉德華感慨地表示：「我希望木勝嘅嗰把火可以蔓延，咁主要係火蔓延。」謝霆鋒亦透露，原來意義重大的戲名《怒火漫延》由劉德華親題：「其實呢個名係華哥改嘅。」劉德華亦續言：「因為《怒火》上嘅時候，我想大家都知道有一件唔開心嘅事發生，但係好想佢蔓延落去，而佢第一部戲《天若有情》亦都喺我身上發生，咁嗰一剎那好希望可以蔓延落去。」

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