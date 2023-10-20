林家棟否認回歸TVB：啲人係咁問我係唔係

影帝林家棟今晚（19/10）現身奧海城出席電影《第八個嫌疑人》首映禮，對於早前一個傳聞鬧到滿成風雨。林家棟接受《香港01》訪問時表示：「其實傳聞就傳咗好多、同埋呢個未作實嘅，我自己都收到好多風，啲人係咁問我係唔係，電話不停響，我就同佢哋講呢個係傳聞嚟。（係咪同無綫傾緊，但未動筆落實？）只係有人吹畀我聽啫，我只係聽嗰個啫，其實就唔係問我，而係聽嗰個咋。不過就咁，除咗電視台，本人鍾意做呢行，都會同電影公司合作，咁所以我唔排除有呢個可能性嘅，最緊要係自己有冇得發揮。」

林家棟今晚出席電影《第八個嫌疑人》首映禮。（陳順禎攝）

被問到恨唔恨返無綫做事？林家棟表示：「我又冇話恨唔恨，即係如果你問我自己，反而我就會反問我自己入行都咁多年，其實自己想做乜嘢嘢呢，同埋交出咗乜嘢嘢成績表呢？都係對自己嘅交代。（商台郭志仁講到你99%會返無綫，你唔返，佢可能會畀人炒喎？）我就覺得呢啲資料性嘅嘢，係需要時間大家去證實嘅，係咪先，依家講乜都冇用。（要你返無綫做管理會否不習慣？）其實我自己都喺自己公司都有自己嘅同事，咁所以呢方面我都有少少經驗嘅。咁但係你話我喺咪要喺嗰個機構呢，我就唔會話得，我就唔會咁講呢樣嘢。」