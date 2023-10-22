碧咸紀錄片談婚外情變受害者　小三反擊無罪疚感︰令我變成大話精

由Netflix製作，英國前球星碧咸（David Beckham）的紀錄片《碧咸傳》（Beckham），自播映以來反應熱烈，當中以他提到廿多年前背住妻子Victoria，偷食保母Rebecca Loos一事最惹傳媒關注，更指當時被狗仔隊搞垮了生活，令他非常難受。然而，當年的女主角Rebecca，日前接受傳媒訪問時，就看畢紀錄片後大表不滿，覺得碧咸根本沒有罪疚感︰「說自己成受害者，令我變成大話精！」



碧咸夫婦一同出席電影宣傳活動。（Getty Image）

片中Victoria大談丈夫出軌的事情。（影片截圖）

Rebecca Loos對媒體表示，看畢碧咸在紀錄片中回憶婚外情的後果時，令她不停在憤怒和緊張之間徘徊。20年前因為他的前助理公開二人的關係，引發媒體大肆報道，當時碧咸並沒有作出太大反應，故今次的高調重提，令Rebecca感到意外。

Rebecca Loos（右一）曾在碧咸效力皇馬初期，擔任他的助手，並曾經與維多利亞一起睇波。（資料圖片：Getty Images）

而在紀錄片中，碧咸沒有直接提到當事人，甚至沒有承認自己罪過，而且說話顯得吞吞吐吐似小心翼翼，令現年47歲的Rebecca看罷甚為不滿，甚至就自己收看時要緊握手指︰「免得自己想打爆電視。」

事件另一主角Rebecca，對於碧咸當年沉默，多年後又高調重提，感到意外。（網上圖片）

談到碧咸的言論，Rebecca一面不滿︰「當然，他想說甚麼就說甚麼，我知道他需要維護自己的形象，但他把自己描繪成受害者，令我變成大話精，就像我編造了這些故事一樣。仲間接暗示係我令Victoria受苦。」

自稱令碧咸出軌的女人Rebecca Loos。（資料圖片：Getty Images）

碧咸不時與Victoria大曬恩愛。（網上圖片）

14年前，Rebecca移局到挪威，從事瑜伽教練及擔任醫療助理，靜靜地生活下來，現已結婚並誕下兩名孩子，生活愉快。「這裡不像英國，這裡的評判少得多，在英國去行超市，都經常有人走到我面前，當著我面前用手機拍照。這裡的人反應比較冷靜，甚至有挪威的朋友都對我說︰『好吧，我也曾經和一個已婚男人在一起，我做了這個…』就像每個人都有過不同的過去。」