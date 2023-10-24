狄維莊遜蠟像被漂白似合體雲迪素　The Rock：膚色要改會親自驗收

荷里活人氣動作巨星The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson），曾主演超級英雄電影《黑亞當》（Black Adam）、《狂野時速》（Fast and Furious）系列及《逃出魔幻紀》（Jumanji）系列，以一身橫練肌肉、Man爆紋身成為大銀幕上極具標誌性的硬漢，亦為荷里活其中一位形象最出眾、廣為大眾認識的巨星。然而近日在法國一間蠟像展覽館裡，一個「被漂白」的狄維莊遜蠟像在網絡中引起廣泛爭議，更令The Rock本尊現身回應！

The Rock狄維莊遜是荷里活其中一位形象最標誌性的銀幕硬漢，全球的觀眾均熟悉的他外觀與形象。（視覺中國）

The Rock本身擁有相當複雜的血統，父親為非裔加拿大人、擁有少量愛爾蘭裔血統；而The Rock母親則為薩摩亞人，所以The Rock自小擁有一身深麥色肌膚。然而在法國蠟像館展出的蠟像，The Rock的膚色竟明顯被「漂白」，甚至令塑像猶似The Rock與銀幕拍檔雲迪素（Vin Diesel）的合體！

The Rock狄維莊遜於巴黎一間蠟像館內的蠟像，竟然「被漂白」，引起強烈爭議。（博物館網站圖片）

The Rock的蠟像竟然似與雲迪素合體。（《狂野時速5》電影劇照）

美國向來對種族議題非常敏感，因為蠟像事件引爆網絡後，The Rock亦於社交媒體上親自回應事件，直言：「我的團隊正準備聯絡法國巴黎的格雷萬蠟像館（Grevin Museum），讓我們可以『更新』我的蠟像，特別在一些極為重要的細節與提升的地方——由我的膚色開始！」The Rock更開玩笑指下次到巴黎將會親身與「自己」飲返杯，意味會親自驗收蠟像的修改效果。