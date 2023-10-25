喝采｜紀念陳百強逝世30年4K修復 楊受成難忘哥哥陳百強靚仔才華
撰文：莫匡堯
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香港新浪潮電影《喝采》，由蔡繼光執導，陳百強、張國榮、鍾保羅及翁靜晶主演，於1980年上映。今年適逢陳百強逝世30週年，《喝采》經過一年4K修復工作後，在43年後再次於大銀幕上映。今日（25日）《喝采》舉行修復版慈善首映禮，由楊受成博士攜同監製陳欣健、導演蔡繼光、編劇文雋及女主角翁靜晶等一同出席。
43年前獨具慧眼投資開拍《喝采》的楊受成博士，今日亦於4K修復版首映禮上接受訪問，楊博士直言是自己跨進投資電影行列的首次嘗試：「1979年投資呢部電影，79年開拍、80年上映，係我第一部！」更表示電影的成績令自己相當驚喜：「當年係全暑假最賣座嘅電影。」提到當年的票房接近300萬，楊博士表示：「當時好犀利㗎喇！」而與一眾《喝采》幕前幕後於43年後再聚，楊博士笑言：「頭先文雋先講，如果81年上映一定攞金像獎！只係因為嗰時未有金像獎。」
提到《喝采》的男主角陳百強，楊受成博士表示進行4K修復全因為Danny：「為咗紀念佢，今日係佢死忌30年。本來我哋諗住趕到佢生忌嘅，但係趕唔切。」雖然事隔多年，楊博士仍然對陳百強的相貌與才華非常深刻：「Danny仔係我認為見過嘅男仔之中，最靚仔係佢同張國榮！冇得頂！嗰種靚法好自然、兩個都好有天才。」至於首次投資電影如何衡量風險，楊博士笑言：「我嗰時都唔識！剩係聽陳欣健講嘛！」但認為決定非常正確：「冇錯！冇後悔！覺得好光榮、好榮幸！」
《喝采》首映禮上，陳百強的胞兄陳百靈亦應邀出席，於台上致辭期間，陳百靈感謝楊受成博士投資開拍了Danny的首部電影，更讚揚：「我老豆成日都話楊受成係佢認識最叻嘅人！」表示有楊博士參與的事也一定能夠成功、辦得好。