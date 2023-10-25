喝采｜紀念陳百強逝世30年4K修復　楊受成難忘哥哥陳百強靚仔才華

香港新浪潮電影《喝采》，由蔡繼光執導，陳百強、張國榮、鍾保羅及翁靜晶主演，於1980年上映。今年適逢陳百強逝世30週年，《喝采》經過一年4K修復工作後，在43年後再次於大銀幕上映。今日（25日）《喝采》舉行修復版慈善首映禮，由楊受成博士攜同監製陳欣健、導演蔡繼光、編劇文雋及女主角翁靜晶等一同出席。

《喝采》4K修復版今日（25日）舉行慈善首映，亦適逢陳百強逝世30年，楊受成博士（右五）攜同監製陳欣健（左二）、導演蔡繼光（右三）、編劇文雋（右二）及女主角翁靜晶（右四）一同出席。（梁碧玲 攝）

43年前獨具慧眼投資開拍《喝采》的楊受成博士，今日亦於4K修復版首映禮上接受訪問，楊博士直言是自己跨進投資電影行列的首次嘗試：「1979年投資呢部電影，79年開拍、80年上映，係我第一部！」更表示電影的成績令自己相當驚喜：「當年係全暑假最賣座嘅電影。」提到當年的票房接近300萬，楊博士表示：「當時好犀利㗎喇！」而與一眾《喝采》幕前幕後於43年後再聚，楊博士笑言：「頭先文雋先講，如果81年上映一定攞金像獎！只係因為嗰時未有金像獎。」

楊受成博士（右）表示當年《喝采》的成績非常好，只因時機而未有獲得金像獎。（梁碧玲 攝）

提到《喝采》的男主角陳百強，楊受成博士表示進行4K修復全因為Danny：「為咗紀念佢，今日係佢死忌30年。本來我哋諗住趕到佢生忌嘅，但係趕唔切。」雖然事隔多年，楊博士仍然對陳百強的相貌與才華非常深刻：「Danny仔係我認為見過嘅男仔之中，最靚仔係佢同張國榮！冇得頂！嗰種靚法好自然、兩個都好有天才。」至於首次投資電影如何衡量風險，楊博士笑言：「我嗰時都唔識！剩係聽陳欣健講嘛！」但認為決定非常正確：「冇錯！冇後悔！覺得好光榮、好榮幸！」

投資開拍《喝采》的楊受成博士，亦於4K修復版首映禮上接受訪問。（梁碧玲 攝）

楊受成博士更直言陳百強與張國榮是自己見過最靚仔及最有才華的男仔。（梁碧玲 攝）

《喝采》首映禮上，陳百強的胞兄陳百靈亦應邀出席，於台上致辭期間，陳百靈感謝楊受成博士投資開拍了Danny的首部電影，更讚揚：「我老豆成日都話楊受成係佢認識最叻嘅人！」表示有楊博士參與的事也一定能夠成功、辦得好。