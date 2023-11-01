禍亂地下秩序｜宋仲基新戲記招狂講寶貝仔　親自餵奶大談育兒經

宋仲基出道多年，首次自製自演的電影《禍亂：地下秩序》，他透露因為故事獨特、角色相當吸引他，便自告奮勇地提議要參與製作；他在記者會上也自爆「與兒子不熟」，引發熱議。



宋仲基身為新手爸爸，他在記者會感謝祝福，也分享育兒心得，開玩笑說道：「康城影展結束後，兒子就出生了，現在『還不熟』，還在認識中。」他還表示，對於照顧兒子感到滿足，他透露餵兒子喝奶時，時常會想：「我當爸爸了對吧？」不難看出對兒子的深情。

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而劇中宋仲基為警告做錯事的洪士彬，決定用老虎鉗拔掉對方的指甲，讓洪士彬嚇到直發抖；對此，洪士彬表示，因為宋仲基經驗很豐富，在動作戲上給了很多建議，所以反而是「拔指甲」的場面比較困難，因為沒拔過指甲，所以不知道是什麼感覺，他還在片場角落偷偷試，直呼：「沒想到真的很痛！」

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