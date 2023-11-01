白日之下︱劇情角色介紹　結集多宗院舍非人對待真人真事轟動全港

香港社會寫實電影《白日之下》，為《IT狗》導演簡君晉執導的第二部電影，由余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演，以一位偵查記者調查殘疾人士院舍涉嫌虐待及涉嫌性侵院友為劇情主線，結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改篇，並以社會性寫實角度呈現故事。《白日之下》將於11月2日在香港正式公映，早前於第60屆金馬獎入圍「最佳女主角」、「最佳男配角」及「最佳女配角」等五項提名。

香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

劇情簡介：

《白日之下》劇情講述，A1新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪(余香凝 飾)潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。曉琪在偵查期間結識通伯（姜大衞 飾）、水哥（胡楓 飾）、小鈴（梁雍婷 飾）及明仔（周漢寧 飾）等院友，並在偵查期間對一眾院友產生關懷。

《白日之下》由余香凝與姜大衞主演，姜大衞飾演院舍中的長者院友。（《白日之下》電影劇照）

周漢寧與梁雍婷在《白日之下》裡飾演院友，心智僅有六七歲，與余香凝對手戲份甚多。（《白日之下》電影劇照）

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍的院長。（《白日之下》電影劇照）

改篇自多宗真人真事

《白日之下》劇情以殘疾人士院舍發生虐待院友事件線報為劇情開端，並揭發院舍惡劣居住環境、管理不善等多重問題。電影聚焦香港社會被忽視的一群，並寫實的呈現私人院舍在監管不善下產生的慘劇，劇本故事亦參考多宗轟動一時的真人真事，包括2014年〈康橋之家院長涉嫌與智障女非法性交案〉、2015年〈長者遭脫光露天等沖涼〉及2019〈院舍燒賣烚菜送飯事件〉。

《白日之下》劇情參考多宗曾轟動全港的院舍虐老及監管經營不善的事件。（《白日之下》電影劇照）

〈長者遭脫光露天等沖涼〉事件發生於2015年，當年轟動一時的虐老案件由被報章報道揭發，指大埔劍橋護老院職員安排一眾長者集體赤身露體在院舍露天平台上等待洗澡。記者接到線報後，親身到事發地點搜集證據，並錄影到長者毫無尊嚴地對待的證據。報館在披露片段前，更派員「放蛇」，深入院舍內部了解結構、亦於院舍門外訪問到訪家屬，了解對戶外集體洗澡情況是否知情，再探討院舍其他管理問題，最後才一舉「大踢爆」，公開所有證據並以「露天等沖涼」報道作為頭版發放。

〈長者遭脫光露天等沖涼〉事件於2015年由《明報》的報道揭發，令社會關注私營院舍裡被忽略的長者的生活尊嚴。（《白日之下》電影劇照）

《白日之下》以寫實鏡頭呈現私人院舍裡的非人生活，包括衞生差劣的居住環境，院友於天台被集體脫光等待洗澡及院長涉嫌性侵智障女院友的景象，引發觀眾反思社會被忽視群體的生活尊嚴，社會福利制度及監管漏洞等問題。

《白日之下》角色介紹：

女記者曉琪（余香凝 飾）：曉琪自信獨立，性格倔強，曾於多間報社任職，現為A1報社記者，所屬偵查小組專門發掘城中鮮為人知的內幕作焦點報導。具新聞觸覺的她雖富正義感，但早已看透世情，深知現實罰善賞惡的本質。紙媒日漸蕭條，偵查組急需一宗爆炸性新聞，去延續部門生命。就在此時，報社收到一宗匿名舉報，指稱殘疾院舍「彩橋之家」內發生虐待院友事件，琪遂展開偵查，意圖揭露院舍內早已暴露在日光之下的真相。

《白日之下》由余香凝主演，飾演報社偵查組女記者曉琪。（《白日之下》電影劇照）

院長章劍華（林保怡 飾）：章劍華外表忠厚老實，談吐得宜，多年前開設「彩橋之家」，擔任院長十數年，對院舍事務極為上心，只因其自身亦是殘疾人士（弱視），對院友處境身同感受，待家屬誠懇，待院友真摰，凡事以院友利益為先。在他眼中，「彩橋之家」就是一個給這群鄰落人相濡以沫的避風港，而他就是獨力撐起這個「窩居」的「一家之主」。

林保怡飾演的章劍華，飾演涉事院舍的院長。（《白日之下》電影劇照）

通伯（姜大衞 飾）：通伯年近八十高齡，「彩橋之家」院友，性格孤僻，是一名失智的長者，最愛自顧自玩手機，猶如獨家村。通伯入住以來，經歷兩任院長，自章劍華上任，院舍改朝換代，風氣變了，虐待事件時有發生。院舍生活猶如地獄，但通伯總是能獨善其身。

姜大衞於《白日之下》飾演院舍院友通伯。（《白日之下》電影劇照）

水哥（胡楓 飾）：水哥為人隨和健談，十多年前為免成為家人負累，在半推半就的情況下，入住「彩橋之家」，自此子女便沒再來院舍探望他。寂寞的水哥常常主動找通伯聊天，二人因此成好友。水哥極為迷信，對不吉利的東西非常避忌。水哥口中三句不離他的乖孫女，手中更常常拿著她的結婚照，心中最大願望便是參加孫女的婚禮，見證她得到幸福。

胡楓於《白日之下》飾演院友水哥，嘴邊時常提起他愛錫的孫女。（《白日之下》電影劇照）

小鈴（梁雍婷 飾）：小鈴外表是十多歲的少女，但心智卻只有六、七歲，日常生活不能自理。小鈴來自單親家庭，母親獨力難支，故唯有送她到「彩橋之家」院舍。小鈴比較憂鬱怕人，亦不能流暢地與院友溝通。單純的她愛親近信任的人，只會對信任的人展露笑容並表達善意。她與心智相近的明仔最為合拍，二人經常一起玩耍。

梁雍婷於《白日之下》飾演院友小鈴，心智僅有六七歲。（《白日之下》電影劇照）

明仔（周漢寧 飾）：外表是十多歲的少年，但心智只有六、七歲，同樣不能自理。明仔與母親相依為命，其母五十多歲，做勞動工作，工時長人工低，但很愛明仔，雖將明仔托於「彩橋之家」，但一有時間便會探望兒子。因常受到姑娘的虐待，不知情的明母心軟將兒子接回家中住，卻始終未能兼顧，無奈再次將兒子送回院舍。明仔在院舍終日惶恐，毫無安全感，直到遇上了曉琪。

琛哥（陳湛文 飾）：琛哥，45歲，住在彩橋之家的殘障院友，為人現實、怕事，貪小便宜，與親人已多年沒有聯繫。因有一定的自理能力，被安排在院舍中幫手，以工抵租。本著但求有瓦遮頭的心態，對院舍日常早已見怪不怪，甚至成為有份剝削的一份子，他經常偷取院舍中的物資出去變賣，為生存而隨波逐流。