金雞獎｜惠英紅失落影后　曾直言恨攞︰想拿金雞、衝三金

中國影壇年度盛事，《中國金雞百花電影節暨第36屆中國電影金雞獎頒獎禮》今日（4日）於廈門盛大舉行。香港金馬兼金像影后惠英紅，憑新作《我愛你！》提名「最佳女主角」獎，原先一直被視為大熱，最終卻由主演《追月》的女演員何賽飛得獎，飲恨未能如願成為「三金」（金像獎、金馬獎及金雞獎）大滿貫影后。



惠英紅與葉童分別於「第36屆金雞獎」提名「最佳女主角」獎及「最佳女配角」獎，二人攜手於頒獎禮前的紅地氈上亮相。（視覺中國）

惠英紅於「第36屆金雞獎」上未能如願獲得金雞影后，成為華語影壇第四位「三金」影后。此前，內地演員周迅、章子怡和周冬雨曾先後於中港台三地的金雞、金像及金馬獎上榮封影后，而今日梁朝偉獲得金雞影帝後，便成為華語電影史上首位「三金」影帝。

「第36屆金雞獎」演技大獎「最佳女主角」，由電影《追月》女主演何賽飛奪得。（視覺中國）

影后惠英紅曾塑造多個經典角色，均演得入型入格，令觀眾留下不少深刻印象。今年上映的新作《我愛你》，同樣深受觀眾喜愛。早在上畫時已大獲好評，而拿獎無數的她，更希望憑該片一圓個人的三金夢，集齊金馬獎、金像獎、金雞獎三大影后，來個大滿貫，她甚至公開表示不急於尋找另一伴，反而想獎項快點來到身邊。

《我愛你》大受歡迎。（《我愛你》微博圖片）

出道多年的惠英紅演技早備受肯定，每每塑造的角色都非常能感染觀眾。是次在電影《我愛你》中，與內地實力派演員倪大紅組CP，大談黃昏戀，將老年人純純的愛表現出來，感動不少觀眾。在電影中她能找到另一半，而戲外的她雖然仍渴望愛情，但完全不著急，因為比起愛情她更著急的是事業上追求。

電影在上畫時，紅姐接受內地媒體訪問時表示：「多拿獎，尤其是想拿金雞，衝三金。對一個演員來說，獎是非常重要的，我還是望着那個目標衝啊！」她在電影進行路演時更表示：「我今年63歲，我還有很多時間等我的老伴，可是金雞難求，我還是希望金雞先到手。」可見「金雞獎」對她來說是多麼的重要。

惠英紅不著急找另一伴。（影片截圖）

惠英紅以「金雞獎」為目標。（《我愛你》微博圖片）