金雞獎｜梁朝偉《無名》封帝　成首位三金影帝︰獎是屬於我們全體

中國影壇年度盛事，《中國金雞百花電影節暨第36屆中國電影金雞獎頒獎禮》今日（4日）於廈門盛大舉行。國際影帝兼金馬、金像影帝梁朝偉，憑新作《無名》奪得「最佳男主角」獎，繼今年於威尼斯奪得「終身成就獎」後，成為華語影壇「三金」（金像獎、金馬獎及金雞獎）大滿貫影帝。



梁朝偉憑新作《無名》奪得「第36屆金雞獎」最佳男主角獎。（視覺中國）

今日梁朝偉於「第36屆金雞獎」上，憑新作《無名》奪得「最佳男主角」獎，成為華語影壇首位三金影帝。梁朝偉於頒獎台上從葛優與周冬雨手上接過獎座，簡單感謝投資者于冬、導演程耳及一眾演員後，對《無名》台前幕後表示：「我覺得這個獎是屬於我們全體的、整個劇組。」感言非常言簡意賅。

梁朝偉於「第36屆金雞獎」憑主演新作《無名》奪得「最佳男主角」獎後，於台上發表感言時表示：「我覺得這個獎是屬於我們全體的、整個劇組。」（直播截圖）

「第36屆金雞獎」台下的劉嘉玲，一直為獲得「最佳男主角」的梁朝偉鼓掌。（直播截圖）

今年梁朝偉一直成為影壇新聞焦點，繼於「威尼斯電影節」獲頒終身成就金獅獎，再度受影展嘉獎。在華語電影史上，曾經出現三位「三金」大滿貫影后，分別為周迅、章子怡和周冬雨；至於「三金」影帝，梁朝偉則為華語電影史上第一人。

國際級影帝梁朝偉以一身白色西裝及黑色煲呔亮相紅地氈，太太劉嘉玲則以中式網格露肩高貴晚裝示人。（視覺中國）

今年梁朝偉亦於「威尼斯電影節」獲頒終身成就金獅獎。（視覺中國）

今年梁朝偉於「威尼斯影展」獲得終身成就獎，當日宣布得獎時，大會形容梁朝偉是當代最具影響力的亞洲演員，而獲得此殊榮的亞洲電影人多屬殿堂級導演，如日本名導黑澤明、日本動畫大師宮崎駿、印度大導演薩雅吉雷，以及香港導演吳宇森和許鞍華，華人演員方面梁朝偉是第一人。