疊影狙擊｜周秀娜人設同款《特務狂花》？　全盛時期Maggie Q完勝

TVB台慶劇《疊影狙擊》今晚（6日）開播，周秀娜擔正飾演雙胞胎姊妹，姐姐為追尋妹妹的死而要周旋於不同人物之中，更多次令自己身陷險境。有網民指女主角人設跟Maggie Q主演的2010年劇集《特務狂花》（Nikita）有不少異曲同工之處，疑似「撞款」，牽連到究竟Maggie Q定周秀娜更出色之爭論。

《特務狂花》時期的Maggie Q真係不得了！（劇照）

《疊影狙擊》講述新加坡特警魏曉晨（周秀娜 飾）搗破一宗人口販賣案時，意外發現妹妹梁曦（周秀娜 飾）的屍體，後證實被人活摘心臟，而真兇更難以追索。妹妹的慘死勾起魏曉晨的兒時記憶，為了揪出真兇、查明真相，魏曉晨毅然遠赴香港，扮成妹妹梁曦行動，暗中調查梁曦身邊的可疑人物，包括正邪難辨的集團總裁、神秘莫測的駭客、如影隨形的警員……魏曉晨周旋期間，在時刻將被拆穿的危機中，調查出梁曦之死牽涉的樁樁罪案，然而真相越查越遠，魏曉晨深陷陰謀之中，罪案背後的黑暗深不可測，而身邊最親密的人，竟是模糊的陌生人……

周秀娜一人分析雙胞胎姊妹，挑戰性甚大！（劇照）

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《特務狂花》源於1990年洛比桑執導的同名法國電影《墮落花》，曾衍生出1993年荷里活版電影《雙面女蠍星》（Point of No Return），以及1997年播出的劇集版，此外1991年梁琤主演的港產電影《黑貓》亦被指抄襲《墮落花》。Maggie Q主演的《特務狂花》拍足四季，美艷特務形象深入民心，當年剛滿30歲的她狀態太勇，難怪網民指她完勝周秀娜。