王冠｜整合最終季三大英國王室歷史事件　重現戴安娜王妃之死

改編英女王生平的Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）自2016年開播以來一直都深受劇迷歡迎，如今第六季即將於明日（16日）迎來最終章，為劇集畫下完滿的句號。來到最終季，劇情繼續娛樂性十足，亦記錄了英國王室三大歷史性事件。



《王冠》分拆為上下兩部份推出，前四集於11月16日首播，最後六集隨後會在12月14日上架。（Netflix）

《王冠》第五季劇情交代了仍是王儲的查理斯與戴安娜王妃離婚的橋段，而最終季的時間線則落在1990年代至2000年之間，換句話英女王逝世的情節不會出現在最終季。有指本季將會由戴安娜王妃與多迪（Dodi Fayed）遇上車禍的前一個月，即1997年7月開始。當時戴安娜正與多迪交往，首集將會講述戴安娜帶同威廉和哈里到法國南部的遊艇上度假。

本季將會由戴安娜王妃與多迪（Dodi Fayed）遇上車禍的前一個月，即1997年7月開始。（Netflix）

Khalid Abdalla飾演多迪。（Netflix）

戴安娜王妃車禍

劇組在去年10月於巴黎拍攝戴安娜王妃車禍的重頭戲時，做足保密工作，一連拍攝三天從每日晚上8點拍到清晨，據悉本場戲拍攝時劇組都在極其壓抑的情緒下完成。其後Netflix甚至表明，不想讓戴安娜車禍情節的片場，被狗仔拍到。

威廉與凱特的校園愛情故事

現實中，威廉和凱特當年就讀蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews），從劇照中能推測到第六季將會上演威廉凱特邂逅及校園戀愛時期。根據Netflix的官方描述，威廉當下剛入讀聖安德魯斯大學，嘗試過著正常的生活，同時在校園初次邂逅凱特，並展開新的戀情和未來。劇組甚至連兩人在學校附近哪一家咖啡店前相遇，以及在電影院、小酒館約會的過程，全都拍了出來。

威廉邂逅凱特的場面。（Getty Images）

在另一劇照中，看到分別飾演威廉與凱特的Ed McVey及Meg Bellamy牽著手。有大批劇迷都讚Netflix的選角很好，更大讚飾演凱特的Meg Bellamy無論五官及氣質都跟凱特很相似。

在另一劇照中，看到分別飾演威廉與凱特的Ed McVey及Meg Bellamy牽著手。（IG圖片）

查理斯與卡米拉結婚

據外媒報道，最終季的結局將會重現2005年查理斯和卡米拉的婚禮。有不少報道曾表示，威廉和哈里曾苦求父親別娶情婦卡米拉，雖然還是祝福父親有愉快的婚姻，但當時兩兄弟還是心有芥蒂。

最終季的結局將會重現2005年查理斯和卡米拉的婚禮。（Netflix）