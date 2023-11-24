吳宇森爆曾被徐克背叛　反對第三集劇情卻自行開拍︰友誼是笑話

今年底將推出執導新作《Silent Night》的77歲導演吳宇森，事隔20年再度重返荷里活拍電影。曾於九十年代起進軍荷里活的吳宇森，拍攝《奪面雙雄》（Face/Off）、《職業特工隊2》（Mission：Impossible 2）等多部賣座作品，為少數於全球影壇享負盛名的華人導演。早前吳宇森曾接受外媒訪問，罕有開腔提到成名時的合作伙伴徐克，他提到二人友情的起伏以及遭受背叛的痛苦。



在國際影壇盛負盛名的華語電影導演吳宇森，近日接受外媒訪問時罕有談論與徐克之間的多年友情。（視覺中國）

吳宇森：「我只可以拍拳頭或枕頭」

吳宇森近日接受外媒訪問時，提到自己七八十年代初出茅蘆時的困阻，他回顧到早年曾與許冠文聯合導演《鬼馬雙星》取得巨大成功，於是電影公司要求他繼續拍攝喜劇，雖然吳宇森認為自己並非一位喜劇導演，然而既然需要工作亦未有拒絕，於是用兩星期寫劇本、兩個月內拍攝了《發錢寒》。吳宇森於七十年代末的執導產量不低，但卻一直沒有機會拍攝自己熱愛的電影，他於訪問中直言：「我夢想能夠拍攝像我欣賞的法國電影，例如阿倫狄龍（Alain Delon）主演的犯罪電影《獨行殺手》（Le Samouraï）。但有人告訴我，當時不是拍攝這類電影的時機，所以我只能拍攝兩種類型——拳頭或枕頭，即是功夫片或色情片。」

阿倫狄龍主演的《獨行殺手》，是吳宇森非常欣賞的法國電影。（《獨行殺手》電影劇照）

吳宇森於七十年代末曾經成為「票房毒藥」，幾乎每部喜劇作品都票房慘淡，他亦於訪問中透露箇中原因：「我一直沒有機會拍《獨行殺手》的電影，我變得非常憤怒。我對香港社會也感到非常憤怒，因為腐敗無處不在，有錢人非常有錢，窮人仍然非常貧困，這種不公平從未得到彌補。所以我拍攝的喜劇充滿憤怒，但香港觀眾對黑色幽默沒有反應，所以我的喜劇都失敗了。」眾所周知，吳宇森的轉捩點來自《英雄本色》，吳宇森提到了拍檔兼好友徐克：「幸運地在1986年，我的好朋友徐克支持我拍攝《英雄本色》。那是我第一次拍攝《獨行殺手》風格的電影，是我的第一部作者電影。」

吳宇森的轉捩點來自1986年上映的《英雄本色》。（資料圖片）

周潤發於《英雄本色》裡飾演Mark哥，亦成為他的擺脫「票房毒藥」之作。（《英雄本色》電影劇照）

吳宇森：「徐克是個天才」

吳宇森與徐克於《英雄本色》合作認識至今已近四十年，吳宇森憶述當初自己非常欣賞徐克，二人更夢想改變香港電影：「我還在執導喜劇時，偶然看到徐克的電視電影，我覺得他是個天才！雖然我從來沒有見過他，但也向製片商強烈推薦他。」吳宇森直言：「徐克非常有藝術才華，但我們最終見面時，他卻是『票房毒藥』。我記得有一次我們飲酒時互相鼓勵，我們一起望著維港的日落，我們一同發誓，要讓香港電影煥發光彩。至今我們依然緊密地聯繫。」

徐克在吳宇森心目中，是一位天才！（Getty Images）

吳宇森在推薦徐克以後，二人的命運卻倒轉，徐克成為了矚目的國際影人，吳宇森卻成為了票房毒藥，最終吳宇森反過來在徐克的支持下，開展《英雄本色》的製作。吳宇森更表示，《英雄本色》裡Mark哥的「爭氣」意志，是在徐克提議下取材自己的親身經歷：「我們一同修改《英雄本色》的劇本時，我對徐克表示『故事太平淡，不太令人激動』徐克便提議『為何不將自己融入到電影中？你知道怎樣寫對白，你最想表達甚麼？如果製片商看不起你，為甚麼不趁這個機會反擊？』」於是吳宇森重新寫作《英雄本色》，包括周潤發的角色對白，通通來自我內心深處。吳宇森更回憶拍攝時：「我與周潤發在角色上緊密合作，我曾告訴他『其實你就是我。』」

《英雄本色》被吳宇森稱為自己的第一部作者電影。（《英雄本色》電影劇照）

徐克為支持好友吳宇森，擔任《英雄本色》的監製。（《英雄本色》電影劇照）

周潤發於《英雄本色》裡飾演的Mark哥，其實就是吳宇森的寫照，劇情橋段裡表達出「爭氣」的精神，其實就是吳宇森對自己影圈裡起跌的心聲。（《英雄本色》電影劇照）

《喋血街頭》幕後的友情與背叛

在《英雄本色》的成功後，吳宇森往後數年的黑幫殺手電影均取得空前成功，然而1990年上映的《喋血街頭》，票房卻再次慘敗。吳宇森表示：「我認為觀眾覺得《喋血街頭》過度沉重。在《喋血街頭》前，我所有電影都歌頌友誼，然而《喋血街頭》劇情關於友誼的考驗。因為當時我感到被一位好朋友背叛，所以製作《喋血街頭》時，反映我對友誼的感受。」

吳宇森直言過去的電影均歌頌友誼，《喋血街頭》卻是一個例外，劇情關於友誼的考驗。（《喋血街頭》電影劇照）

曾有傳《喋血街頭》的故事原意會拍成《英雄本色III》，然而卻被徐克反對，繼而自己執導了《英雄本色III夕陽之歌》。在外媒記者追問下，吳宇森承認當時感到被徐克背叛：「沒有錯，但我不單感到徐克背叛了我，我感到很多我曾幫助過的人背叛我，但他們並不在乎我。當時我頓覺友誼只是一個笑話，但只是當時的感受。後來，我並不在乎發生過的事情，也沒有對友誼失去信心。」