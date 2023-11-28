王冠｜戴安娜王妃御用靈媒曾預測車禍發生　曾警告多迪避免去法國

改編英女王生平的Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）自開播以來一直深受劇迷歡迎，第六季上半部於日前回歸。來到最終季，劇情娛樂性十足，亦深入講述了戴安娜王妃與查理斯的關係、與多迪（Dodi Fayed）的戀情，還有兩人命喪巴黎的細節。



《王冠》分拆為上下兩部份推出，首四集於11月16日首播，最後六集隨後會在12月14日上架。（Netflix）

劇中講到戴安娜與查理斯正式離婚後的一舉一動仍然成為傳媒及外界的焦點，當中提及到戴安娜與多迪乘坐直升機到英國德比郡（Derbyshire）與靈媒Rita Rogers會面。根據英國媒體報道，戴安娜是經過朋友介紹認識Rogers，生前確實與Rogers會面數次，兩人透過電話保持聯絡，更成為好友。

有大批網民大讚Elizabeth Debicki神情及動作都與戴安娜極為相似。（劇集畫面）

Rita Rogers曾接受英國媒體訪問時透露，自己準確預測出戴安娜王妃會在有水的地方遇到一位有錢的外籍男士，而該男士與電影行業有關，並且準確預測出男方名字開頭字母為「D」，而事實上戴安娜的確是在法國南部遊艇上度假時，遇上從事電影行業的多迪。後來，戴安娜亦向Rogers送上特別定制的名牌珠寶金鏈及親筆信。

戴安娜王妃御用靈媒真有其人。（劇集畫面）

戴安娜與多迪命喪巴黎。（劇照）

另外，Rogers指曾預測到多迪會在隧道遇到致命車禍，更警告多迪盡量避免去法國，不要更換司機，可惜悲劇最終都發生了，多迪與戴妃遇上車禍命喪巴黎。不過Rogers今次卻無法預測戴妃會一同遇上車禍，更對於未能救戴安娜而無法釋懷。

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