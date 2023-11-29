爆裂點︱林超賢指半個影帝獎係佢　張家輝笑回︰我畀半個獎你陪葬

香港動作電影《爆裂點》今日（28日）舉行首映禮，電影出品人于冬先生、楊受城博士攜同監製兼總導演林超賢、執行導演唐唯瀚、主演張家輝、陳偉霆、譚俊彥、梁洛施及周秀娜等演員一同出席，陣容非常鼎盛難得！張家輝繼金像封帝作品《激戰》後事隔九年再次與林超賢合作，二人多次表示機會難得，默契亦絲毫未變。



香港動作電影《爆裂點》今日舉行首映禮，監製兼總導演林超賢攜同張家輝、陳偉霆、譚俊彥、梁洛施、周秀娜等一眾主演出席。（陳順禎 攝）

《爆裂點》一眾台前幕後更於首映禮上為張家輝預祝12月2日的生日。（陳順禎 攝）

首映禮儀式上，張家輝重提拍攝《激戰》期間左手手指被打斷的事，笑言：「每晚採礦嘅時候，我都會諗起林超賢！同埋當我經過屋企個櫃，見到擺住一個個獎座，都會諗起佢！」更表示林超賢為人感性，每次見到拍攝角色死時都會哭，演技非常好！令林超賢也回敬一句：「你有半個獎係我嘅！」張家輝再開玩笑指：「睇下我哋邊個走先，如果你走先、我畀半個獎座你陪葬！」二人在台上的互動笑料百出，足見這對拍檔依然老友鬼鬼。

張家輝九年前合作林超賢拍攝《激戰》期間打斷尾指，他笑言每次「採礦」與看到家中的獎座都會想起林超賢。（陳順禎 攝）

張家輝與陳偉霆於首映禮上亦接受傳媒訪問，陳偉霆透露為演出有刻意操練肌肉：「因為角色係臥底嚟，咁一定冇啖好食，所以係要精鋼少少嘅。不過又冇去到家輝哥《激戰》嘅狀態，我嘅狀態就食少啲嘢！」林超賢於首映訪問提到先後就陳偉霆的除衫戲份改變主意，最後決定要除衫時給予一星期作最後操練，陳偉霆笑指：「導演講錯咗！佢都冇畀一個禮拜時間我，佢話唔除、咁我就食返茶餐廳，本來節食嘅但係就食返晒返嚟。」更爆料原來導演即場要求除衫拍打戲：「佢即場叫我除（衫），我啱啱先食完個沙嗲牛肉麵就要除衫喇！（身材）都差幾成呀，有個公仔麵喺個肚到！」但亦表示為了準備好與張家輝合作，在健身室操練準備之餘，亦要在心理上預備好。

陳偉霆笑指拍攝《爆裂點》的除衫戲份前，食了一個沙嗲牛麵，令身型打折扣。（陳順禎 攝）

張家輝憑林超賢執導作《激戰》封帝，當年亦為電影練出爆肌身型，他笑言陳偉霆的角色並未需要達到激戰程度：「我覺得因應角色需要啫！唔一定個個都要《激戰》嘅！要塑造到咩程度係睇角色嘅。」至於往後會否為角色重新操練《激戰》程度的精鋼肌肉，張家輝笑指：「我諗唔得喇！」

張家輝直言操練至《激戰》程度要視乎角色，但自己往後應該不會重返該身體狀態。（陳順禎 攝）

張家輝作為《爆裂點》男主角，與電影裡飾演反派的譚俊彥上演多場打戲，他分享拍攝過程時表示：「結局喺馬來西亞個山洞裡面打咗七日！香港就間歇性嘅，第一日同阿Sean（譚俊彥）喺和合石墳場，38度下打咗兩三日！」林超賢曾透露自己在馬來西亞拍攝期間扭傷腳腕，當成償還當年張家輝在《激戰》期間打斷尾指，張家輝聽後笑指：「我同佢有咩還唔還呀，事但啦！佢都唔係有心還嘅！從我細個入行電視台到出嚟拍動作戲，擦傷扭親就經常有，都好難避免！希望唔好有啲好大嘅創傷就已經好好！」

張家輝透露與飾演反派的譚俊彥有多場打戲，結局部分在馬來西亞的山洞內拍攝，足足打了七日。（陳順禎 攝）

在《爆裂點》裡飾演反派的譚俊彥，分享原來多年前曾與陳偉霆於電影《出軌的女人》合作，談到再度合作時，譚俊彥表示：「今次再合作其實個初心都仲喺到，大家都冇乜點變過，雖然成部戲（拍攝）時間好長、都算艱苦，但係好值得回憶！」譚俊彥近日於《新聞女王》劇情其中一幕，在車房裡拍攝，被指致敬父親狄龍在《英雄本色》裡的經典，譚俊彥笑言沒有想過致敬成份：「嗰時我好多鬚喎！我阿爸冇㗎！其實冇特別諗呢樣嘢，可能車房加埋個造型，大家就會咁諗。其實唔止網民，連我開工啲工作人員都問係咪好似《英雄本色》，我話自己冇諗過，但係佢哋有聯想我都覺得幾得意！」