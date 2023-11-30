魷魚遊戲真人挑戰賽｜74歲伯伯爆內幕　拍攝期間竟要定鏡40分鐘？

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）已於Netflix上架，遊戲關卡大致上跟隨劇集內容，除了將經典遊戲重現之外，亦加入有全新遊戲關卡。不過節目開播不久，有外媒爆出在玩「123，木頭人」時，參賽者在-3℃的露天地方拍攝，導致有參賽者出現失溫症和神經損傷，更揚言要控告Netflix與製作公司。日前有參賽者接受傳媒訪問時，就大爆拍攝內幕。



節目已於Netflix上架。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》劇照）

在456名參賽者中，有一名新加坡代表，就是74歲的楊英親（Danny Yeo）。他受訪時大爆拍攝內幕，更透露試鏡過程非常繁複，並表示自己其實沒看過《魷魚遊戲》，參與真人騷是源於在Facebook上看到試鏡群組的帖文：「我看到報名資格不限年齡、性別和種族，就覺得『何不嘗試一下？』我的性格比較愛玩，就去嘗試了。」

74歲的楊英親（Danny Yeo）受訪時大爆拍攝內幕，更透露試鏡過程非常繁複。（IG圖片）

Danny指試鏡流程既長又繁複，先拍了一段1分鐘的影片，講述參加節目的原因及若獲勝會如何利用獎金。數月後，Danny受到來自英國製作公司的短訊，確認要進行視像和電話試鏡，更笑言在試鏡前立即觀看《魷魚遊戲》，其中包括接受了身體及線上心理健康檢查。通過後，在三星期後遠赴倫敦拍攝節目，由於簽了保密協議，Danny並沒有向身邊任何人透露到倫敦的真正目的。

《魷魚遊戲》最具標誌性的大公仔，真人版點少得佢出場。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》劇照）

除了試鏡過程，Danny透露了拍攝「123，木頭人」時的情況，當機械人喊停後，參賽者需要維持同一個姿勢的拍攝時間愈來愈久。由一開始的10分鐘，後來變成15、20、25分鐘，最長的竟然要40分鐘。原先預計拍攝2至3小時，最後卻拍攝了7至8小時。他續指拍攝時間雖然長達8小時，但播出時卻只有約15分鐘。

劇集中，如在玩「123，木頭人」時有郁動，便會被射殺，而遊戲就以顏色彈取代，畫面不血腥，但中槍者同樣難受。（《魷魚遊戲真人挑戰賽》影片截圖）

另外，Danny稱其實製作團隊有努力關心參賽者的身心狀態，出發前兩個星期，製作團隊每兩天就會打電話關心Danny及確認他的狀況。在錄製結束後，團隊亦致電問候他的情況是否還好。