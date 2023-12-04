Griselda︱蘇菲亞維嘉娜化身黑寡婦　打造美國史上最賺錢販毒集團

Netflix最新自家製黑幫販毒電視劇《Griselda》，由拉丁裔美國女演員蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）主演，將七八十年代著名美國女毒梟Griselda Blanco的真人真事，拍成電視劇，將於明年1月25日在Netflix獨家串流上線。

蘇菲亞維嘉娜出生於哥倫比亞，由她飾演Griselda最適合不過。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

《Griselda》劇情講述來自哥倫比亞的女企業家Griselda Blanco，精明且雄心勃勃地建立了歷史上最具盈利能力的販毒集團之一。Griselda同時作為一位盡心盡力的母親，致命的迷人魅力和出人意料的殘忍，令她在家庭和事業之間巧妙地取得平行，使她成為販毒幫派之間人所共知的「黑寡婦」。

Netflix新劇《Griselda》劇情改編自美國大毒梟Griselda Blanco的真人真事，故事發生於七八十年代之間。（《Griselda》劇集劇照）

《Griselda》女主角蘇菲亞維嘉娜在預告片中的七八十年代背景裡美豔登場。（《Griselda》劇集劇照）

《Griselda》日前播出首輪預告，蘇菲亞維嘉娜於復古的七十年代背景下美豔登場，作為哥倫比亞人的維嘉娜，由她飾演Griselda實在最適合不過。在預告片中，維嘉娜展示了Griselda的野心與霸氣，雖然起初踏進販毒的男人世界裡引起同行側目，然而憑着超卓的賺錢能力，旋即闖出屬於自己的販毒王國，與一眾來自不同族裔的幫派一爭長短，過程中亦不免發生衝突，此時Griselda狠辣嗜血的一面便逐漸顯現出來。

蘇菲亞維嘉娜演繹了美國大毒梟Griselda Blanco的真人真事，她建立了史上其中一個最賺錢的販毒集團。（《Griselda》劇集劇照）。（《Griselda》劇集劇照）

蘇菲亞維嘉娜飾演的Griselda作為女性，要在販毒幫派的男人世界裡闖出一片天並不容易。（《Griselda》劇集劇照）

Griselda亦在建立自己的王國期間逐漸展現她狠辣的一面。（《Griselda》劇集劇照）