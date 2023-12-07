《爆裂點》劇情+人物介紹　張家輝林超賢動作CP再聚打爆全港

電影《爆裂點》，由林超賢監製及擔任總導演，唐唯瀚導演，張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥主演，是林超賢自《魔警》以來，9年後重回香港街頭，拍一部屬於香港的動作電影。而且還跟昔日戰友張家輝，夥拍首次合作的陳偉霆、梁洛施、譚俊彥，來一次突破性合作，自言有種重生的感覺。（上映日期︰12月8日）

陳偉霆感激林超賢給予機會，讓他可與張家輝合作。（《爆裂點》劇照）

林超賢、張家輝 動作CP第五度合體

由2008年的《証人》開始，林超賢與張家輝數年間一直合作無間，拍攝多部認真製作的動作電影，包括《綫人》、《激戰》、《魔警》。而《証人》更令張家輝成為七料影帝，在多個頒獎禮上大放異彩。而的確他們二人合體的電影，全都是極受觀眾歡迎的電影。今次事隔九年再次合作，張家輝表示：「林超賢好似谷埋谷埋，忍咗好耐，今次拍攝就全部爆出嚟！真係少啲體能都搞佢唔掂。」

林超賢加張家輝每次合作，就是將警匪片設定一個新指標。（《爆裂點》劇照）

家輝續說：「平時啲導演，會叫演員去啲好污糟嘅地方拍嘢，自己喺遠處睇機。林超賢就會拎住手持鏡頭，跟埋你去啲好污糟嘅地方，同你一齊捱！咁演員點好意思唔再落力啲拍呢？」

打爆中環、尖沙咀、九龍灣

林超賢自從2014年的《魔警》打後，再沒有於香港街頭拍攝動作片，今次事隔接近十年，能夠再次亡命暴走於本港的大街小巷，爆破連場，電影拍攝地點主要於香港及馬來西亞兩地遊走，當中亦以本港的鬧市街頭取景比例佔最多，分別於尖沙咀、中環、九龍灣等多處人煙稠密的地區進行拍攝，完全顯露了林超賢對香港街頭之深厚感情。

今次更欽點同樣於香港動作片中成長的導演唐唯瀚首次執導。唐都是拍動作片出身，過往跟已故動作導演陳木勝合作無間，首次登上導演之位再夥拍另一動作魔導林超賢，先要應付海量的動作場面。結果片長兩個多小時中，基本上由頭到尾均不斷出現大大小小的動作場面，誓要令觀眾看到飽為止，滿足人類官能刺激。

唐唯瀚︰「本身很喜歡警匪片，過往的事業幾乎都是沉浸在此類型的電影製作內成長。而第一部電影便能夠拍到如此具規模的警匪片，這個機會是很難得。警匪動作片要拍得出質感的確需要龐大資金，要不是有林超賢監製帶著我走，很難會有如此可觀的製作條件，更能吸引投資方願意投資，希望《爆裂點》票房都能繼續爆。」

戲中仲會重演《激戰》中的MMA格鬥。（《爆裂點》劇照）

故事大綱

毒品調查科總督察李振邦（張家輝 飾）派出警方臥底江銘（陳偉霆 飾）滲入販毒集團希望能搗破首腦韓洋（譚俊彦 飾），其間警隊與製毒集團之間不斷增添恩怨，令事情更顯複雜化。而在金三角供應毒品原料的膺秀（梁洛施 飾）亦到港，希望能夠作最後一次行動便收山，奈何女兒（許恩怡 飾）遇上意外，令邦能夠以此要脅膺秀與警方合作，搗破毒犯巢穴。各路人馬各懷鬼胎，最終是否都要為自己的所作所為而承受應有的後果？

陳偉霆戲中飾演臥底，為早日抽身離去，每每搏到盡。（《爆裂點》劇照）

角色介紹

張家輝飾毒品調查科總督察，但其兒子的反叛都令他甚為頭痛。（《爆裂點》劇照）

李振邦 - 邦Sir（張家輝 飾）毒品調查科總督察

早已跟前妻分開，與兒子甚少聯絡，專注查案工作。他留意到曾任職警隊的江銘（陳偉霆 飾）有潛力，於是收歸他做卧底，二人開始長期合作並惺惺相惜，他要求江銘滲入接近以韓洋為首的販毒集團。然而查案期間，又發現兒子在黑幫領域惹事生非，為了替兒子擺平事件，他亦要與黑幫私了，有時甚至影響了行動。就在他未能參與的行動當中，慘令其痛失了多位同事，令他與韓洋之間的恩怨愈來愈深。另一邊廂，即使他如何三番四次把兒子救出，兒子還是憎恨他，令他更不知如何是好。

陳偉霆飾臥底警探，加入由韓洋作首領的販毒集團偷取線報。（《爆裂點》劇照）

江銘（陳偉霆 飾）臥底警探 / 販毒集團成員

從前是投資公司經紀，卻因經濟危機而被迫離場，加入警隊。後因紀律問題被處分，邦Sir（張家輝 飾）招募他成為臥底，加入由韓洋作首領的販毒集團偷取線報。他又憑藉過人的理財能力而搏得韓洋得力左右手林九（姜晧文 飾）的關注，逐步建立信任。然而在他即將能夠回復警員身份時，一宗行動失敗了，令他險些曝露警員身份。邦Sir再設局令林九相信江銘的忠誠度，成功繼續留在販毒集團套料。然而事情總有敗露的一天，江銘又不甘心浪費了幾年的心血給白費，於是希望能追查到底直至破案為止，卻令事態發展更催白熱化。

譚俊彦飾販毒集團首領韓洋，是他甚少的反派演出。（《爆裂點》劇照）

韓洋（譚俊彦 飾）販毒集團首領

三兄弟也患上遺傳性血液病，需要靠罕有血液維持生命。韓洋女友阿葦（周秀娜 飾）一直在他身邊，努力尋找血液讓他得以續命。自從在某次行動時，其二弟韓凱身受重傷，最終在醫院受不了傷痛而自殺身亡後，韓洋一直視警方為頭號敵人，而且致力要在自己集團當中找出內鬼。此時，日本買家開始追貨，韓洋大批貨品早前被警方盡毀，唯有接受原料供應商趁火打劫的要求，接受供應商當地的製毒師膺秀（梁洛施 飾）來港合作。然而膺秀亦有自己的打算，基本上韓洋是一直受著內憂外患的困擾，他唯一信任的，似乎就只有其女友阿葦一人。

梁洛施飾膺秀，甘為女兒以身犯險。 （《爆裂點》劇照）

膺秀 （梁洛施 飾）金三角製毒師

雙親早已離世，只剩她與弟弟膺漢（麥子樂 飾）二人相依為命，因此兩姊弟感情相當要好。少女時期與鄭文樓（楊祐寧 飾）相愛並結婚，育有一女玉玲（許恩怡 飾）。鄭文樓於一次行動中為掩護膺秀而被警方捕獲，並枉死獄中。自此，膺秀便繼承丈夫的製毒事業，獨力撫養女兒玉玲，膺漢亦有合力照顧。然而玉玲生性反叛，與膺秀一直對著幹。膺秀收到指令要到香港製毒，她決定帶著玉玲與膺漢前往香港，密謀搶奪行動，然後一家人遠走高飛。

周秀娜飾韓洋女友，外表吸引，生性機智過人，相當有膽識。（《爆裂點》劇照）

司徒葦（周秀娜 飾）韓洋女友 / 販毒集團醫師

外表吸引，生性機智過人，相當有膽識，並且有醫護背景，早已吸引到韓洋（譚俊彥 飾）與她走在一起。阿葦一直在韓洋身邊默默守候，並間中會給予意見希望韓洋能夠聽取。由於韓洋需要罕有血液輸血，阿葦在這方面亦幫助他不少，一直以來她對韓洋細心照顧、盡心盡力，然而韓洋總是會放自己的兄弟於第一位，女友在後，此舉令阿葦經常感到失望。