爆裂點︱張家輝兩度封帝同由林超賢執導　化骨龍蛻變賤輝居功至偉

由林超賢擔任總導演，張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥及周秀娜主演的香港動作警匪電影《爆裂點》，今日（8日）在香港上映。電影為林超賢與張家輝第六度合作，亦與二人上一部合作電影《激戰》相隔近九年，這對金像組合再次埋班拍攝動作片，更為港產元素極濃的警匪題材，非常令人期待，亦聯想到二人合作初期《証人》與《綫人》等作品。

林超賢與張家輝事隔九年再度合作，推出動作警匪電影《爆裂點》，由張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥及周秀娜主演。（《爆裂點》電影劇照）

現年59歲的張家輝為金馬金像雙料影帝，在香港電影金像獎上亦曾兩度獲封影帝，近年更跨進幕後成為導演，執導《盂蘭神功》《陀地驅魔人》等作品，亦同步參演其他導演的電影。張家輝分別於2009年及2014年憑主演作品《証人》與《激戰》兩度成為影帝，並共計五次獲提名「最佳男主角」及三次提名「最佳男配角」，張家輝能夠榮封影帝，絕對有賴林超賢這位好拍檔。

張家輝憑林超賢執導作《証人》，於2009年首度獲封香港電影金像獎「最佳男主角」殊榮。（視覺中國）

張家輝於2014年再憑林超賢執導作《激戰》，二度獲封香港電影金像獎「最佳男主角」。（視覺中國）

受王晶力捧喜感入屋

在遇上林超賢並合作首部喜劇作品《走投有路》前，張家輝為王晶導演力捧的男演員之一，憑《賭俠1999》《賭俠大戰拉斯維加斯》飾演「化骨龍」一角成功在觀眾心中留下印象，後來更借助周星馳的號召力為槓桿，合演《千王之王2000》，令喜劇形象更深入民心。從影早期，張家輝的喜劇極受歡迎、不少電影對白更膾炙人口，然而一直擔演「下靶」角色令他當時未能獨挑男主角大樑，參演正劇的機會亦少之又少。

相信大家一定睇過劉德華與張家輝合演的《賭俠1999》！（《賭俠1999》電影劇照）

大家對張家輝於《賭俠1999》的化骨龍肯定印象非常深刻。（《賭俠1999》電影劇照）

張家輝飾演的化骨龍，在戲中這一幕的對白，大家至今仍然經常會引用！（《賭俠1999》電影劇照）

至於張家輝與林超賢首度合作的電影《走投有路》，則為張家輝喜劇時期的一大遺珠，上映時曾被低估為爛片，多年後才被受觀眾欣賞與讚許，其實已為二人合作打下首次默契。在張家輝擺脫喜劇形象後，林超賢亦成為更專注警匪動作大製作的導演，二人的戲路實在不謀而合。

喜劇《走投有路》為張家輝與林超賢合作的第一部電影，上映時曾被低估為爛片，多年後才獲得觀眾的讚許。（《走投有路》電影劇照）

拍警匪片洗甩諧趣形象

張家輝於2000年代初為了擺脫喜劇形象，參演不少警匪及黑幫電影，包括杜琪峯執導的《大事件》及《黑社會》系列，令他形象逐漸得到改變，亦令他在2009年重遇林超賢拍攝《証人》時，成功演繹戲中淪為黑道打手的過氣拳王洪荊，更成功越過「最佳男配角」直接榮封影帝！更橫掃金馬影展、香港電影評論學會大獎及亞洲電影大獎等七項「最佳男主角」殊榮，一時風頭無兩！

張家輝於杜琪峯執導的《黑社會》裡飾演狠勁十足的飛機，單論出場的「食匙羮」一幕已經一改他的喜劇形象。（《黑社會》電影劇照）

張家輝憑林超賢執導作《証人》，首度榮封金像影帝，更橫掃金馬、評論學會大獎等七項「最佳男主角」殊榮。（《証人》電影劇照）

化骨龍蛻變《激戰》大隻佬

此後，張家輝與林超賢拍攝《綫人》《魔警》等警匪作品，票房成績及口碑雙收。而在2013年作品《激戰》裡，張家輝飾演過氣出獄拳王，在澳門MMA拳賽爭奪人生第二高峰的故事，亦令他二度榮封影帝，過程中林超賢絕對居功至偉。當年為演繹MMA拳手，張家輝以大半年時間打造一身橫練肌肉，除了地獄式健身操肌、由向來瘦削的「化骨龍」蛻變成拳王程輝（賤輝），更嚴守刻苦餐單。

張家輝當年曾公開自己準備角色時每日的乏味飲食：「起初鹽、油、糖、澱粉質一定冇，要數要吃白烚雞肉、魚，吃不下都要吃。中段開始日吃2、30隻雞蛋白以增加體內蛋白質，差不多去到拍攝前要淨食3日白飯，菜和肉都冇，就是白飯，靠澱粉質令肌肉膨脹起來。去到最後階段要脫水，飲水只能嘴角輕輕沾下，要收出線條。」為了真實打造拳王體格，張家輝的努力為全港觀眾共睹。

張家輝當年為了電影《激戰》鍛練出一身肌肉，一改「化骨龍」的形象。（《激戰》電影劇照）

張家輝當年的一身肌肉，在《激戰》上映前已經成為全城話題。（《激戰》電影劇照）

斷尾指忍痛完成拍攝

張家輝落力在開鏡為《激戰》角色作前期準備，在拍攝期間亦受不少「皮肉之苦」，除了連日捱打及保持體型，拍攝一場收數佬上門追債的戲份時，張家輝更被打斷左手尾指骨，眼見自己的手指呈Z型，實在痛不欲生！然而為了繼續進行拍攝，他一邊服用止痛藥，一邊繼續每日打沙包舉重，亦要戴上拳套演出對打戲份，非常堅忍敬業！

張家輝就算在拍攝期間被打斷尾指，依然一邊食止痛藥一邊繼續拍攝及保持身型，非常堅忍敬業。(《激戰》電影劇照)

張家輝與林超賢在《魔警》後，事隔九年再度合作，在新作《爆裂點》首映時，一對老朋友亦互相以過去二十年的經歷大開玩笑。張家輝與林超賢二人一演一導，在香港電影創下亮眼的成績，亦渡過不少血淚辛酸，難怪林超賢在首映禮上公開笑指：「你有半個獎係我嘅！」張家輝亦回敬一句：「睇下我哋邊個走先，如果你走先、我畀半個獎座你陪葬！」

張家輝兩次在香港電影金像獎獲封影帝的作品，皆由林超賢執導。（視覺中國）