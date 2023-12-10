爆裂點｜張家輝30秒層次展現8種情緒　影帝神級演技大爆發

由林超賢擔任總導演兼監製，張家輝、陳偉霆、梁洛施領銜主演的電影《爆裂點》，難得起用全香港班底、並以香港街頭鬧市作為重點取景場地，絕對是一齣令觀眾看得熱血沸騰、眉飛色舞的香港動作片！電影《爆裂點》是繼2014年《魔警》後，林超賢再度與張家輝攜手合作的電影，事隔9年，家輝表示林超賢好像比9年前更有幹勁！就像是要將過去幾年未能好好抒發的動作片拼勁，都要一次過爆發出來似的。



繼2014年《魔警》後，林超賢再度與張家輝攜手合作的電影，事隔9年，家輝表示林超賢好像比9年前更有幹勁！

除了動作場面之外，家輝在《爆裂點》也有發揮演技的巔峰時刻。就像這場演技大爆發的場面，戲中家輝所演的邦SIR一直遊走於各人之間以作緩衝角色，無論是他的同袍、綫人、家人都好，都需要他的幫助才能解決問題，當中亦包括戲中飾演他兒子的丘梓謙，他在片中與家輝的父子關係相當惡劣，認為父親拋妻棄子愧對自己，邦SIR則希望盡力補救與兒子的關係，因此每當兒子有難之時，他都會放下手頭上所有工作，不顧一切去拯救兒子。

戲中張家輝所演的邦SIR與兒子丘梓謙，父子關係相當惡劣

至於家輝演技大爆發這一幕，劇情正正講述他的手機傳來一段關於兒子的視頻，而他需要如此七情上面的演出，才能交代其崩潰到極點的爆裂情感。短短30秒時間，家輝將各種不同情緒，有層次地演繹出來。看著畫面，從他第一秒收到不明來歷的視頻開始，表現出極度困惑，繼而就是震驚，然後感覺是難以置信，眼神變得惶恐；再到情緒開始激動、驚慌。除眉頭緊皺之外，呼吸也開始變得困難；隨即就是極度傷心、痛心，眼裡開始有淚水在打滾；繼而他發出一聲悲痛欲絕的咆吼，完全接受不了眼前所見的事，那種極度悲痛卻又無能為力的感覺，都能從他臉部的表情看出來。

最後，他再來一聲長呼、抽搐，然後情緒達至徹底崩潰，終於不支昏倒了！以上一切的表情，只有短短30秒，他都能細緻地演繹出來，完美無瑕，甚至每一個表情轉化，每一刻的內心戲都有完完整整地表達出來，令觀眾單單看著他的演技，雖然還未知道他在看些什麼，但都已經能夠完全感受到他那份痛徹心扉的悲慟！

張家輝演技大爆發這一幕，劇情正正講述他的手機傳來一段關於兒子的視頻，而他需要如此七情上面的演出，才能交代其崩潰到極點的爆裂情感。

短短30秒時間，家輝將各種不同情緒，有層次地演繹出來。

短短30秒時間，家輝將各種不同情緒，有層次地演繹出來。

短短30秒時間，家輝將各種不同情緒，有層次地演繹出來。

拍完這爆裂一幕後，家輝更是需要一段時間平復心情。他只坐在拍攝現場，呆呆坐著，連工作人員遞紙巾給他也不要，那種崩潰的情緒久久揮之不去，林超賢看著畫面，當然是感到相當滿意，「張七帝」這個稱號，果然不是浪得虛名的。（當年因為電影《証人》令張家輝於各大頒獎禮中獲得7項影帝殊榮，因此有「張七帝」這代號之稱。）

張家輝所演的邦SIR希望盡力補救與兒子的關係，因此每當兒子有難之時，他都會放下手頭上所有工作，不顧一切去拯救兒子。

面對這場複雜、沉重，又要發揮多層次演技的內心戲，家輝埋位前有沒有任何準備工夫？家輝說：「事前沒有特別準備，因為林超賢早已構思出這場戲，他預先通知了我，我一直將這場戲放在心裡，真的太沉重了！直至真的拍攝完成，好像將心頭大石放下，一下子回不過神來！而且這一段戲之後，我還要緊接再拍暈倒後的反應，所以（拍完）那一刻，仍然未能反應過來！」回看這段大考演技的神級演出，家輝笑言：「我早就習慣了林超賢，次次都『杰撻撻』！」