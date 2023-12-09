爆裂點｜陳偉霆打鬥場面激烈惹心疼︰不要心疼我心疼真正的卧底

由影帝張家輝、陳偉霆（William）主演的電影《爆裂點》現正上映中，而劇情有不少打鬥場面，特別有一幕是William被迫吸毒，引發瘋狂的畫面，戲劇張力十足，獲不少網民讚不絕口，直言根本是演技炸裂。

《爆裂點》上映中。（《爆裂點》微博圖片）

在《爆裂點》中，William飾演一位毒品調查科卧底江銘，他混入販毒集團中查案，過程少不免不了打鬥動作。其中他被發現是卧底時，被毒梟組織首腦韓洋（譚俊彥 飾）捕捉，於是逼他吸毒，在毒性慢慢發作之時，其雙眼通紅，呼吸聲急速，在尚有意識要拯救警察同伴時，其顯得力氣不足，但仍可手拿石頭砸向敵人，猶如發瘋般猛砸，還一邊聲嘶力竭吶喊着，呼吸聲從急速慢慢顯得無力感下降，直到體力消耗，其眼神仍保持毒性飄忽狀態，最終倒下。

陳偉霆演技有層次。（影片截圖）

在這一場戲其從吸毒後慢慢發作的過程中，每一步的臉上情緒都處理得非常好，而且呼吸聲，眼神有層次感，整體畫面相當震撼，令人會相信角色容易代入。而不少網民對於他這段表演有讚無彈，直言很炸裂，成功演出有將人逼瘋的感覺。

演技愈來愈成熟。（影片截圖）

而另一段William演出中彈後，要取出子彈的戲份，更是演得細緻入微。在根本沒有子彈入肉下，他要憑空想像箇中的疼痛過程，一開始就展現出緊張感而導致呼吸加快，臉上不停流着汗水，之後要裝着取出時，其嘶吼大叫臉部肌肉抽搐，眼神瞪大凝聚着，而且脖子上青筋暴現，直到取後整個人虛脫無力，癱軟倒後，整個過程遞增感相當飽滿，感染力強，難怪大家對他的演技讚不絕口。

裝着取出子彈。（影片截圖）

事實上，為了能夠投入這個角色，William付出了不少努力，他曾接受內地媒體訪問時表示：「我演的是緝毒警察卧底，真正的卧底是為了接近那些毒梟，那他們是減了很多斤重量看上去像個吸毒的人。所以當時候我進組的時候就斷糖斷炭，根本沒飯吃。」還有曬太陽令自己膚色更貼近角色。

情緒控制相當不俗。（影片截圖）

另外，在首映時有觀眾看過電影後，都紛紛心疼他飾演的江銘角色，但William就認為不需要心疼：「我在裡面是演的，那些子彈是假的，我的手還在，只是一個演員而已。我看到一些影評，看完之後有一些人說︰『哎呀太血腥了，有點太暴力了，是不是拍戲才這樣』，但我想說我們不到他們萬分之一，在網上其實也可以大家回去可以看看真正的卧底，比我們更可怕，不要心疼我，心疼真正的卧底。希望大家可以看完這個戲都會內心的佩服他們的堅持，他們確實不容易。」

陳偉霆為角色付出不少。（影片截圖）