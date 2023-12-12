林超榮病逝︱生前僅執導《江湖悲劇》　不幸被批為當年最爛港片

香港電影著名編劇及演員林超榮（超人），今日（12日）經好友沈西城於網上公布死訊，享年61歲，據悉於中午因血癌病逝。林超榮生前集多項創作人身分，身兼電視電影編劇、演員、司儀、節目主持、及創作人多職，為人風趣幽默，作品亦極具其個人幽默風格。

著名電影編劇林超榮因血癌病逝，享年61歲。（資料圖片）

林超榮於1991年首度參與電影製作，為《中環英雄》擔任編劇及演員，及後亦為《明月照尖東》、《不扣鈕的女孩》及《嚦咕嚦咕對對碰》編劇。林超榮於2016年首次自編自導電影《江湖悲劇》，作品亦為生前最後執導遺作，並由譚詠麟、陳小春、伍詠薇、戚美珍、蔡瀚億及談善言等主演。

李麗珍主演的三級片《不扣鈕的女孩》由林超榮編劇。（《不扣鈕的女孩》電影海報）

《江湖悲劇》為一部江湖荒誕喜劇，講述網台節目「喪盡江湖」主持人以江湖恩怨情仇、風雲人物的有趣逸事為內容，踢爆不愛做大哥的「蛋撻」教父金銀倫（譚詠麟 飾）、渴望上位成為龍頭的二佬龍山（陳小春 飾）及龍山嫂（伍詠薇 飾）之間的恩怨秘聞，講述「人在江湖身不由己」的簡明道理。

《江湖悲劇》由陳小春與譚詠麟主演，以二人爭奪幫會龍頭之間的恩怨為劇情主軸。（《江湖悲劇》電影劇照）

譚詠麟於《江湖悲劇》裡，與「三嫂」戚美珍及伍詠薇合作撞出不少火花。（《江湖悲劇》電影劇照）

談善言於《江湖悲劇》中與譚詠麟飾演父女。（《江湖悲劇》電影劇照）

《江湖悲劇》於2016年上映，電影當年評價甚低，甚至於報章舉辦的爛片投選活動獲得4項提名，並由譚詠麟獲得「最爛男演員」獎。當時觀眾表示指電影強差人意，是年度最爛港產片，「牛頭不搭馬嘴」、沒有內容沒有主旨，連貫度亦非常低、部分情節亦無法以常理解釋。不少觀眾甚至將矛頭直指首執導演筒的林超榮，直言電影語言上亦反映林超榮未能掌握分鏡與鏡頭運用，作為影評人犯下低級錯誤，令人大跌眼鏡，狠評指入場觀映《江湖悲劇》的觀眾才是悲劇的本體。