林超榮逝世｜曾受命製作《阿飛正傳》續集　想搵呢位TVB男星埋尾

創作人林超榮，人稱超人，因血癌於今日（12/12）中午離世，享年61歲。消息經好友沈西城證實，並在網上公告其死訊。林超榮生前身兼多職，包括司儀、主持人、電視及電影編劇等，而他在6年前，曾接受《香港01》訪問，提到自己在1993年，獲受命處理一個艱巨任務，就是將《阿飛正傳》剩下的刪剪菲林，看看可否剪輯成《阿飛正傳》續集，更有意找當時一位年輕演員拍攝新內容以方便作故事貫穿。



創作人林超榮，因血癌病逝，享年61歲。（資料圖片）

當日林超榮向《香港01》記者透露，指大概在1993年左右（《阿飛正傳》於1990年上畫），該片的出品人，已故的大哥鄧光榮，當時特意找林超榮幫手︰「佢話高佬（王家衛）拍咗好多片，問我睇吓有冇計，將佢哋整合成一部電影。」

《阿飛正傳》差點出現續集。（《阿飛正傳》劇照）

香港著名演員鄧光榮，後來亦因為電影公司老闆，包括投資電影《阿飛正傳》，當年他坦言對該片又愛又恨。（視覺中國）

想搵曹永廉拍新片段

當年《阿飛正傳》雖然在金像獎橫掃獎項，亦為張國榮贏得影帝寶座，但由於投資甚巨，就算獲獎後再度上畫，埋單都蝕了很多錢。於是鄧光榮想到當日王家衛拍了100萬呎菲林，平常一部電影為50至60萬呎，於是想找林超榮看看，可否從中剪輯成一部新戲成為續集。林超榮憶述︰「當年大哥提議找位年輕演員，加上原有的素材把它埋尾，重新包裝成另一套電影，例如當年在電視台剛走紅的曹永廉，但那只是個很初步概念，並冇什麼劇本。」

當年曹永廉是新晉歌手及演員，有點名氣，故獲鄧光榮提議接任阿飛。（資料圖片）

100萬呎菲林下尋寶

林超榮當時憶述存放這100萬呎菲林，仿如走進一個密室尋寶一樣。「後來大哥叫導演蕭榮帶我到一間太子道的剪片室，九十年代有很多電影公司都堆在那兒，例如吳宇森的工作室。上到去好似貨倉，拉開一道木門，蕭拋下一句說：『這裏全部菲林都是。』旁邊還有部剪接機。」

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結果林超榮便成為圈中少有能看到《阿飛正傳》刪剪片段的人，而他花了不少時間，最終亦只看了其中的三份之一，可惜結論是無能為力。「那些片段很多都是NG片或者分鏡，之後跟大哥說用不到，最終擱置了計劃。」亦因為計劃告吹，張國榮成為香港電影史上唯一的阿飛，未有讓曹永廉繼承。