爆裂點｜陳偉霆演技大爆發心疼真正臥底　累計票房收逾6千萬

撰文：蘇國豪
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由影帝張家輝、陳偉霆（William)主演的電影《爆裂點》現正上映中，目前累計票房收逾6,000萬人民幣（約6,500萬港幣），成績尚算不俗。而在劇中他們有不少打鬥場面，特別是有一幕William被迫吸毒成癮發瘋的畫面，戲劇張力十足，演技大受好評。但近日他接受內地媒體訪問時，希望觀眾不要去誇贊演員，因為現實中的緝毒臥底更為拼搏，揚言他們很偉大。

目前票房累計收逾6千萬人民幣。（《爆裂點》微博圖片）

在電影中William飾演一位毒品調查科臥底江銘，他混入毒梟中查案，過程少不免有很多打鬥動作。譬如他被發現是臥底被迫吸毒發瘋殺人，又在無實物情況下演出取出子彈戲份，演得細緻入微，受到不少網民讚揚。但他卻認為現實中的緝毒警察，為了更像吸毒人士把自己外形變成很瘦的樣子才去當臥底，這樣才叫真偉大，直言在戲中演員雖然很拼搏，但都比不上真實的臥底警察。所以他曾在電影路演過程中表示：「大家回去可以看看真正的臥底，比我們更可怕。不要心疼我，心疼真正的臥底，希望大家可以看完這個戲都會內心真的佩服他們的堅持，他們確實不容易。」

陳偉確被讚演技出色。（影片截圖）

另外，William認為一部電影作品的好與壞，不是單靠票房去作為一個標準。他覺得身為一個演員能夠與一位好的對手拍戲，得到的東西會很多，這才是更為寶貴的東西，甚至會影響演員的心態。所以享受過程才是最重要，好的作品自然會得到大家肯定。

電影票房目前收逾6千萬人民幣。（網上截圖）
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