迪麗熱巴美貌出眾行街被選中做皇后　節目組冇安排根本是天意

內地人氣女星迪麗熱巴外型出眾，是不少人心目中的女神代表之一，而其外貌亦深受外國人青睞。在近期播出的真人騷《花兒與少年5》中，他們一行人在克羅地亞普利特古城遊玩的時候，因她美貌出眾被挑選成為皇后，站在古宮殿上揮手向民眾打招呼，而這一個環節完全不是節目組所設定的，讓她獲不少網民激讚根本就是天選皇后。

迪麗熱巴因外貌出眾被挑選成為皇后。（影片截圖）

在播出最新一集《花兒與少年5》節目中，迪麗熱巴一行人就來到普利特古城遊玩，在參觀過程中，適逢遇到衛兵換崗儀式表演，身穿古軍服的士兵就在人群中尋找最美麗的女生擔任皇后作表演，在人海中他們就看見迪麗熱巴，認為她非常漂亮可以成為皇后，最後邀請她換上古時候的裝束，和另一位扮演國王的男演員一起站在古宮殿露台上，開心地和民眾打招呼。畫面上極像回到古時候的帝國時期，迪麗熱巴身穿皇后裝完全沒有違和感，非常好看，讓不少網民直言她根本就是天選皇后，身上自帶貴氣氣質。

迪麗熱巴身穿皇后服好漂亮。（影片截圖）

而在迪麗熱巴被挑選成為皇后的過程中，隊員之一的吳先煦以為是節目組的安排，後來得知並不是，只是剛好迪麗熱巴被挑選中而已。看來她身上自帶的美麗氣質魅力相當強，難怪吸引到大家的關注。

同民眾打招呼。（影片截圖）