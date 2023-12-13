周海媚去世︱從影以來最大膽演出 出浴現神秘人影似足希治閣驚典
香港演員，人稱「最美周芷若」的周海媚，昨日（11日）驚傳離世。周海媚工作室今日（12日）晚間公布消息，證實周海媚因病搶救無效，享年57歲。周海媚於1966年在香港出生，曾參選1985年香港小姐競選，雖然未能當選仍憑美貌成為八、九十年代一線女演員，翌年更跨進大銀幕，生前演出超過四十部電影。
周海媚除了在電視劇代表作《倚天屠龍記》裡飾演周芷若外，亦於大銀幕上留下《逃學威龍3之龍過雞年》等作品，同年亦與黃百鳴、任達華合演《觸目驚心》，改編自英國名導希治閣（Alfred Hitchcock）晚期同名作品《驚魂記》（Psycho），雖然作品未普遍被影迷及觀眾重視，然而卻為周海媚留下巔峰顏值時期的身影，演出風格亦為生涯突破，屬於其生涯遺珠之一。
周海媚主演的《觸目驚心》劇情講述，新婚夫婦John（黃百鳴 飾）與Nancy（周海媚 飾）搬進別墅大宅後，母親送贈一個神像為入伙禮物，然而神像曾於一次槍戰中，染上被任達華飾演的警察擊斃的匪徒鮮血，因此帶有厄運。黃百鳴與周海媚飾演的夫婦先後因為神像而被「大整蠱」，Nancy更一度精神錯亂出現幻覺，John更無辜喪命。而結尾任達華飾演的警察亦精神失常，謀殺妻子後企圖佔有周海媚，幸得神像巧合相救，可惜最後亦逃不過連串創傷後的刺激，精神失常。
《觸目驚心》劇情中不乏致敬希治閣「驚」典的情節，最經典莫過於女主角沐浴期間，浴廉後驚現持刀人影的橋段畫面，當時周海媚飾演的Nancy在家中沐浴，被披白色雨衣的神秘人闖入家中，最接近時Nancy與白衣人僅隔一面磨紗玻璃門，情節非常緊張！拍得住希治閣當年經典的七成！
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