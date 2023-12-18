韓國2023年最受歡迎演員｜宋康昊排第三　首兩位曾勇闖荷里活拍戲

2023年韓國電影繼續被受觀眾觸目，全球觀眾對韓國演員演出的劇集等作品需求亦有增無減，不論Netflix或Disney+等世界各地流行的串流平台，亦更頻繁與韓國影視業合作。韓國一所民調機構蓋洛普今日（18日）亦公布本年度韓國最受歡迎電影演員的統計數字，調查1769名韓國年滿13歲以上演員的受歡迎程度。

韓國電影與電視劇作品在2023年繼續大受全球觀眾歡迎，Netflix及Disney+等串流平台與韓國合作亦有增無減。（《非法正義》劇集海報）

其中，素有「國民影帝」之稱、2022年成為韓國首位榮封康城影帝的演員宋康昊，在統計數字中出乎意料僅排第三，而排名最高的女演員則為第六位、有「青龍的女人」之稱的金惠秀。

素有韓國「國民影帝」之稱的宋康昊，在本年度的受歡迎電影演員排名中，僅排第三。（胡凱欣 攝）

2023年最受歡迎韓國電影演員排名最高的女演員則為「青龍的女人」金惠秀，排名第六位。（視覺中國）

統計最受歡迎的十位韓國演員中，排名第一位是曾參演Marvel《永恆族》（Eternals）、今年作品《犯罪都市：鐵拳掃毒》受盡亞洲觀眾歡迎的馬東石，支持度為18%；第二位則為上月憑新作《烏托邦浩劫》二度獲封青龍影帝、亦曾勇闖荷里活拍攝《義勇群英之毒蛇風暴》（G.I. Joe: The Rise of Cobra）的李炳憲，支持度為14.6%；宋康昊的支持度則為11.1%。

2023年最受歡迎韓國電影演員第一位是馬東石。

上月憑新作《烏托邦浩劫》青龍獎二度獲封影帝的李炳憲，則排名第二。（視覺中國）

在三甲以外，上月上映的韓國電影《首爾之春》主演黃政民與鄭雨盛，分別以10.1%及6.6%的支持度排名第四及第七位。最高排名的女演員金惠秀則與權相佑以7.2%支持度並列第六位；趙寅成以4.9%排行第八位；柳海真與河正宇則以2.9%並列第十位。