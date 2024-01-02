2023年回顧｜出圈電影女角色娜然吸睛　文詠珊榮升億萬票房女星

2023年內地電影市場向好，推出不少電影作品都大受歡迎，其中有多部作品累積票房收逾4億人民幣，相當之好。而當中有多個女角色表現亮眼，更屢屢登上微博熱搜，讓觀眾特別印象深刻。

《封神》娜然飾演妲己撫媚撩人

電影《封神》一推出即大受歡迎，累計票房收逾20億人民幣，相當之高。雖然，劇中視覺以男性為主出發，但飾演妲己的娜然卻因外型出眾，撫媚撩人的出色演技而令人關注，令她屢屢登上熱搜，獲得不少網民激讚。

娜然飾演妲己 。（微博圖片）

身為混血兒的娜然，身穿古裝毫無違和感，飾演妲己一角時，從清新脫俗的少女形象轉化為妖艷美人，其都輕鬆駕馭，讓不少網民直言她美得驚人。而在劇中她與紂王（費翔飾）在水中嬉戲一幕，其盡現女人美態，迷得紂王神魂顛倒，演技非常好，完全不輸電視劇版《封神榜》溫碧霞飾演的妲己。

娜然撫媚撩人。（微博圖片）

《消失的她》文詠珊榮升「億萬票房女星」

《消失的她》累積總票房收逾30億人民幣，更令文詠珊（Janice Man）成功彈起，獲得不少關注。在劇中她飾演蛇蠍美人李木子，經常身穿華服上陣，將誘人魅力一面演得淋漓盡致，特別在劇中她身穿大紅色裙，又手拿酒瓶敲打自己頭部奸笑一幕，相當震撼，令不少網民激讚其演技出色。

文詠珊榮升「億萬票房女星」。（微博圖片）

因為李木子一角讓她屢屢登上微博熱搜，一舉一動都備受關注。更有不少網紅模仿其在電影中的角色，出席活動時，被不少民眾圍觀等，人氣相當勁。她亦憑該角色獲提名《第四屆新時代國際電影節金揚花獎最突破女演員獎》，演藝事業更上一層樓。

文詠珊飾演蛇蠍美人李木子。（微博圖片）

《消失的她》倪妮演技大爆發獲《金鹿獎》最佳女主角

在《消失的她》中，倪妮與文詠珊的角色有很大反差感，在戲中她分別飾演陳麥同沈曼兩個角色，前者是一位思維縝密的律師，將颯爽英姿一面演得淋漓盡致，特別是她騎着電單車一幕，相當帥氣。而後者則只是一位編劇，她將兩人設獨立性格、情緒等處理得非常之好。

正正因為她出色演技，所以獲得《第十八屆中國長春電影節金鹿獎》最佳女演員獎，好演技獲得肯定。

倪妮分別飾演陳麥同沈曼兩個角色。（微博圖片）

《我愛你》葉童搞喊觀眾

電影《我愛你》累積收逾4億人民幣，劇中影帝影后的演技令不少網民折服。特別是葉童飾演趙歡欣，她一直受疾病困擾，令她痛不欲生，當病發時其痛不欲生，臉上青筋盡現，身體抽搐，躺在老公謝定山（梁家輝飾）懷裡，情緒大崩潰哭着表示：「送我走」，將痛徹心扉一面表現得淋漓盡致，令不少看電影的觀眾看得心碎，不停用紙巾抹眼淚。

正正因為演技出色令她獲提名「第36屆金雞獎」-「最佳女主角」。雖然最後未能獲獎，但趙歡欣一角已令不少網民留下深刻印象，是其代表作之一。

葉童受疾病困擾痛不欲生。（影片截圖）

《我愛你》惠英紅大談黃昏戀

同樣地影后惠英紅的演技亦感染不少網民，在劇中她飾演孤寡老太李慧如，與內地實力演員倪大紅組CP，大談黃昏戀。

為了呈現孤寡老太一面，惠英紅除了在妝感上顯出老年感之外，其在動作設計上亦演得非常細膩，將老年人緩慢、可愛一面呈現出來。

惠英紅大談黃昏戀。（微博圖片）

而她亦憑李慧如一角獲提名「第36屆金雞獎」-「最佳女主角」。在未得知結果前，她已公開渴望能奪該獎：「我今年63歲，我還有很多時間等我的老伴，可是金雞難求，我還是希望金雞先到手。」可惜最終未能奪獎。