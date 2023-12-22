《狂野時速》雲迪素被前女助理控告性侵　「強行撫摸」細節全公開

憑荷里活賣座動作電影系列《狂野時速》（Fast and Furious）爆紅的美國男星雲迪素（Vin Diesel），近日捲入#MeToo風波，被前女助手Asta Jonasson於洛杉磯法院入稟指控告性侵。Jonasson指控13年前在酒店被雲迪索強行撫摸、親吻，並在她面前自慰。

雲迪素憑《狂野時速》（Fast and Furious）爆紅。（劇照）

據外媒報道，訴訟文件指出，Jonasson稱2010年被雲迪索的公司One Race聘請為雲迪素的助理，當時雲迪素正在拍攝《狂野時速5》。在9月某天深夜，Jonasson被要求在雲迪索入住的瑞吉酒店（St. Regis）套房等候，而當時男方正與俱樂部女侍玩樂。當女侍們離開後，雲迪索突然抓住Jonasson的雙手拉到床上。Jonasson要求停手後掙脫，但雲迪素再次靠近她，撫摸、親吻她的胸部。

雲迪素被前女助理控告性侵.。（IG圖片）

期間Jonasson不斷求雲迪素停止，但考慮到人身安全和工作保障，故不敢強硬拒絕，也害怕激怒對方。其後雲迪索將Jonasson的裙子掀開，撫摸她的大腿，並拉低她的內褲。Jonasson尖叫然後跑到浴室，馮雲迪索將她按在牆，將她的手放在他勃起的下體，無視口頭拒絕，開始自慰，而受驚的Jonasson只能閉上眼睛。事件發生數小時後，Jonasson接到雲迪索的妹妹，即One Race總裁Samantha Vincent的電話，通知她終止雇傭關係，她因此失去這份還沒做滿兩星期的工作。

事後女方被雲迪素開除。（劇照）

Jonasson透露這並非任職雲迪素公司期間發生的第一次不當事件，在被雲迪素性侵前幾天，另一名主管層叫她到瑞吉酒店的房間，該主管脫掉衣服躺上床，對著她說「過來」，Jonasson馬上離開房間。除了性侵，Jonasson還控告雲迪素性別歧視、蓄意精神傷害、不良工作環境、不當解雇、報復等行為。更指雲迪素公司企圖掩蓋真相，令Jonasson持續收到羞辱、情緒困擾。她表示當時工作合約簽了保密協議，所以未能及時發聲，而對於被控告性侵，雲迪素暫時還未作出任何回應。