暪天過海｜惠英紅超班演技演繹極悲痛心情　搞喊觀眾票房大賣過億

由人氣男星許光漢、張鈞甯、惠英紅（紅姐）等主演的電影《暪天過海》大受好評，截止目前累計票房收逾1.5億人民幣，相當厲害。除了劇情故事緊湊吸引之外，紅姐的好演技特別能感染觀眾，一場淚崩戲更令不少人落淚。

《暪天過海》大受好評。（網上截圖）

紅姐在劇中飾演一位受害者太太虹姐，因為丈夫遇害，要還對方一個清白，於是堅持查明真相。但無奈遇到強權的壓迫，令她心裏起了一個很大作用，親自查明真相復仇，要對方血債血償。

當得知丈夫被殺屍首被活埋在家門口時，紅姐將無法相信、極致悲痛的情緒演繹得相當到位，細膩動作做到極致，即使沒有甚麼對白，單靠眼神、呼吸聲，身體動作已表現出極悲情緒。

紅姐的演技再次驚艷觀眾。（影片截圖）

一開始她臉上抱着不相信的情緒慢慢走到屍首前，隨後直接跪在地上，此時臉上情緒增加開始眼泛淚光，紅姐看着地上，手慢慢地撫摸着埋藏屍首的泥土，簡單一句：「我們來了。」在講完「了」之後淚水就落下，而且聲音顫抖，將內心情緒湧現出來，最後崩潰淚流，整個畫面完全展現出傷心悲痛。

將極致悲痛的情緒演繹得相當到位。（影片截圖）

這一場戲感染力非常強勁，不少網民看後都表示隔着屏幕都感覺到悲痛，完全沒有表演痕跡，真實感特別重，紛紛留言表示：「演技太炸裂」、「我看哭了」、「讓我們感同身受」等，對她的演技有讚無彈。

不少網民都表示看到流淚。（影片截圖）