怒潮︱阮經天暴打張家輝超興奮　開機前致電媽媽︰我今日打張家輝

內地暗黑系復仇電影《怒潮》，雲集張家輝、阮經天、王大陸、馬浴柯等兩岸三地的型男演員主演，劇情講述飾演殺手的張家輝，遭到犯罪集團報復期間妹妹遇害，張家輝為了復仇，便與飾演警察的阮經天及飾演黑幫成員的王大陸展開橫跨黑白與正邪的對決與復仇。《怒潮》被認為是少數內地製作但「港味」十足的動作電影，不僅有大尺度動作場面，更呈現了東南亞犯罪集團人口販賣、器官交易及水泥封屍等情節元素，由張家輝帶領幾位內地台灣的後輩演員出征，更有睇頭！

內地電影《怒潮》雲集張家輝、阮經天、王大陸、馬浴柯等兩岸三地的型男演員主演。（《怒潮》電影劇照）

由張家輝、阮經天、王大陸及馬浴柯主演的《怒潮》，被認為是少數拍出「港味」的內地電影。（《怒潮》電影劇照）

《怒潮》劇情中，阮經天與張家輝在審問室裡上演一場動作戲，阮經天更要出手暴打張家輝，阮經天近日接受台灣媒體訪問時，提到拍攝該段戲份時非常興奮，因為自己一直是張家輝的粉絲，認為張家輝為一眾後輩樹立了演出的榜樣，很渴望成為像張家輝一樣的演員。張家輝聽畢笑言：「小天，其實我們年紀差不多吧！」阮經天亦透露該段打戲是二人合作的第一場，開拍前他興奮得致電母親，表示：「我今天要打張家輝啦！」

阮經天在《怒潮》劇情中，要在審問室裡暴打張家輝，開拍前更興奮地致電母親！（《怒潮》電影劇照）

對拍攝動作絕不陌生的張家輝與阮經天，非常專業地完成了演出，要對前輩出手的阮經天則表示不會感到害怕與壓力，亦指很多動作戲都真打：「我們對於對手的愛，都是希望如果能夠狠狠打他一下，就不要打第二下。」張家輝亦表示：「大家知道我承受的那一下有多重吧！一次就過了！」

張家輝與阮經天首次合作，拍攝的第一場便是審問室的打戲。（《怒潮》電影劇照）

看着幾位後輩旳演出，張家輝對他們的表現讚譽有加，令他回想到年輕時的自己：「為了這部電影（《怒潮》）去賣命的那種感覺，排除萬難都要拍好，很像我以前拚搏的那個时段狀態的我。」張家輝亦笑指：「當然我現在也不是不拚搏！」